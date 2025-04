Sind Autobatterieklemmen universell und können sie ersetzt werden?

Wenn Sie einen Automobilteilegeschäft oder einen professionellen Automechaniker besuchen oder anrufen, um sich darüber zu erkundigen, ob die Batteriekabel Ihres Autos ersetzt werden, werden sie viele Fragen zu Make, Modell und Jahr Ihres Autos stellen. Sei nicht alarmiert; Diese Fragen sind keine Anzeichen dafür, dass Ihre Auto-Mechanic Sie überlastet. Stattdessen liegt es daran, dass Batterieklemmen nicht universell sind.

Die Batterieklemmen Ihres Autos sind so ausgelegt, dass sie mit dem mit Ihrem Auto gelieferten Batterie-Typ arbeiten. Während das Ersetzen von Batterieklemmen eine einfache Aufgabe ist, gibt es verschiedene Arten von Batterieklemmen, die von den verschiedenen Autoherstellern der Welt verwendet werden. Eines der häufigsten, insbesondere in amerikanisch gemachten Autos sind SAE (Society of Automotive Engineers) Terminals. Diese werden für Batterien mit sich verjüngten runden Pfosten verwendet, die sich oben auf dem Batteriekoffer befinden, wobei der positive Pfosten größer als das Negative ist. Der Größenunterschied und die Verjüngung sind jedoch so gering, dass es leicht unbemerkt ist. Die SAE -Batterieklemmen klemmen über verschiedene Konstruktionen auf die runden Batteriepfosten.

Ein weiterer in den USA üblicher Batterieanschlusstyp, insbesondere bei einigen allgemeinen Motoren (GM) und GMC-Autos und LKWs, ist das Seitenpostterminal. Wie der Name schon sagt, befinden sich die Batterieklemmen der Batterie am Batterie.

Japanische Batterieklemmen der Industrial Standard (JIS) ähneln den SAE -Terminals, nur im Durchmesser. Sie finden JIS -Terminals an älteren Autos japanischer Autohersteller. Weitere Kuriositäten sind L-Terminals, die häufig auf Motorrädern, Schneemobilen und Rasenausrüstung sowie auf hochwertigen LKWs verwendet werden.