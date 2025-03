Sie können keinen Ford Everest in Amerika kaufen, aber das sind das nächstbeste

Es gibt viele coole Autos in den USA, aber es gibt Modelle, die wir nicht bekommen, die auf anderen Kontinenten erhältlich sind. Ein solches Modell ist der Everest, ein Ford -SUV, der auf derselben Plattform wie der mittelgroße Ford Ranger Pickup aufgebaut ist. Und wie der Ranger verwendet der Everest ein Body-on-Frame-Setup, mit dem er große Lasten schleppt und schleppt und eine starke Plattform für beeindruckende Offroad-Fähigkeiten bietet. Der Everest ist jedoch etwas einzigartig, wenn es um Kraft und Innenraum geht.

Der Ford Ranger bietet zwei Motoren für Standardmodelle (einen 2,3-Liter-Vierzylinder von Turboch und einen 2,7-Liter-V6 von Turbolader) und ein Drittel auf dem Hochleistungs-Raptormodell (ein 3,0-Liter-V6 von Turbogeladen). Der Everest erhält einen 2,3-Liter-Benzinmotor wie der Ranger, der auch als Ecoboost bekannt ist. Der Everest erhält jedoch auch einen 2,0-Liter-Dieselmotor-etwas, das Sie in LKWs, die in Amerika verkauft werden, nicht viel sehen, insbesondere in mittelgroßer LKWs. Der Everest bietet auch ein Premium -Interieur mit drei Sitzreihen. Was gibt es Käufern, die einen Teil der Magie, die der Everest bietet, wollen, aber sie können es nicht von etwas mit einem Ford -Abzeichen bekommen? Es stellt sich heraus, dass es mehrere beeindruckende Optionen gibt.