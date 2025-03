Sie können in Amerika keinen Lexus -LBX kaufen, aber das sind das nächstbeste

Der Audi Q3 kam 2011 zum ersten Mal in die Bühne und ist die Luxusversion des Volkswagen Tiguans des Unternehmens. Das Audi Q3 der zweiten Generation kam 2019 an, und wir fanden das Außenstyling und die Technologie, die Sie in der Kabine finden würden. Abgesehen davon sind alle Modelle mit Quattro AWD ausgestattet, um sicherzustellen, dass Sie auch bei anspruchsvollen Fahrbedingungen so sicher wie möglich bleiben können.

Unter der Motorhaube finden Sie einen Zwei-Liter-Turbomotor, der 228 PS ausgibt. Dies ist nicht gerade bahnbrechend, aber es ist mehr als genug, um Sie dorthin zu bringen, wo Sie zu einem vernünftigen Clip gehen. Wenn Sie jemals im Verkehr stecken bleiben, verfügt es auch über ein Sonos-Premium-Soundsystem von 15 Lautsprechern, um das Geräusch von der Außenwelt auszublenden.

Diejenigen, die Praktikabilität aus ihrem Fahrzeug fordern, werden die Split-Falt-Plätze des Q3 praktisch finden. Anstelle der üblichen 60-40 hat es einen 40-20-40-Split-dies macht es flexibler und ermöglicht es Ihnen, Menschen und Fracht nach Bedarf einzupacken. Der dritte Quartal beginnt bei etwas weniger als 39.000 US -Dollar. Wenn Sie ihn jedoch mit allem angeben, steigt der Preis auf fast 50.000 US -Dollar, so dass es in der gleichen Preisspanne wie der Lexus UX stellt. Da der Audi Q3 jedoch noch einen Benzinmotor (im Vergleich zum Hybridmotor des UX) verwendet, kann er nur eine kombinierte Kraftstoffeffizienz von 25 MPG liefern.