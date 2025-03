Sie brauchen diese Cayenne wirklich nicht

Haben Sie die Porsche Panamera vergessen? Es ist wahrscheinlich das letzte Auto, das Sie sich vorstellen, wenn Sie an den Stuttgart -Hersteller denken.

Wir Autobohrungen gehen immer noch direkt zum 911 und zum 718, während es Porsches SUVs sind, die ihren Weg auf die Einfahrten von Häusern mit fünf Schlafzimmern in den Home Counties finden. Trotzdem hat die Panamera den Taycan im Jahr 2024 übertroffen, der glänzende EV -Saloon von Porsche hat ein wenig Umsatz übernommen.

Wirklich, Porsches Big Executive Express war schon immer eine Neugier – schließlich gibt es nach einem massiven Luxus -Salon mit Sportwagendynamik einfach so viele Menschen, auch wenn es ein Abzeichen so wünschenswert hat. Trotzdem hat das Porsche nicht davon abgehalten, die Hölle aus der dritten Generation herauszuholen, die Ende 2023 debütierte.

Es befindet sich auf einer aktualisierten Version der Plattform des alten Autos, die mit dem neuesten Bentley Continental und Flying Spur geteilt wurde, aber ein völlig überholtes Äußeres und Innenraum hat, wobei letztere dem aktualisierten Cayenne entspricht. Es fährt auf ausgefallene neue Dual-Kammer-Luftaufhängung, die unter anderem die Panamera zu einer lustigen Donk-ähnlichen Fahrhöhe aufschaltet, wenn es freigeschaltet ist, um es einfacher zu machen, in seine niedrige, engagierte Kabine zu fallen.

Wir haben das Plug-in-Turbo-E-Hybrid gefahren, das sich über den Baum befand, bis eine leistungsstärkere Turbos-Version eintraf (Turbo-Modelle sind jetzt nur hybrid und lassen die GTS als nicht elektrifizierte Version der GTS zurück). Es ist immer noch erstaunlich kraftvoll: Der allgegenwärtige VW Group 4.0-Liter-Twin-Turbo V8 wird durch einen 187 PS wie in das PDK-Getriebe des Autos integrierten Elektromotors des Autos unterstützt. Die Kombination liefert allen vier Rädern einen maximalen Drehmoment von 671 PS und 686 lb ft.

Es ist nicht überraschend, dass dies für ziemlich mächtige Zahlen sorgt, insbesondere für etwas, das einen unladenen 2360 kg: 0-62 Meilen pro Stunde wiegt, 3,6 Sekunden dauert und die Höchstgeschwindigkeit 196 km / h beträgt. Die Art und Weise, wie sie diese Kraft liefert, ist von vielen anderen äußerst leistungsstarken, elektrisch gesteigerten Autos bekannt: Ein riesiger, unerschütterlicher Anstieg, der versucht, die Oberflächen von irgendwohin neben einer leeren Autobahn zu finden, wird Sie vor jemandem landen, den Sie als „Ehre“ nennen müssen.

Es ist wirklich süchtig, aber es ist nicht besonders spielerisch in der Art und Weise, wie es diese Geschwindigkeit erreicht. Selbst in den heißeren Antriebsmodi mit dem Auspuff des Ruders liefert der V8 immer nur einen entfernten Rumpeln, wie einige Meilen von einem NASCAR -Superspeedway am Renntag entfernt. So supercar-troublend so schnell wie es ist, der Panamera ist sich seiner Aufgabe als Express eines Unternehmens immer noch sehr bewusst.

Trotzdem sind wir uns nicht sicher, wie viele Geschäftsleute solche Ecken einnehmen müssen. Mit solchen massiven Reifen, Allradantrieb und diesem Auto sind die Griffreserven auf diesem Auto optionaler Porsche Drehmoment-Vectoring Plus, selbst auf fettigen, kalten und manchmal eisigen Straßen.

In Kombination mit einer Lenkung, die kommunikativer ist als jedes Geschäft in einem riesigen Luxus -Salon, können Sie die Panamera mit der Art von Geschwindigkeit und Beweglichkeit durch einen Auto mit einem Auto mit weniger hundert Kilo mit weniger Geschwindigkeit und Beweglichkeit bringen. Dies wird weiter verstärkt, wenn die 6978-Pfund-Option unseres Testwagens für eine aktive Fahrsteuerung, eine Reihe hydraulisch gesteuerter Schocks, die in der Nähe von Inputs von Treiber und Straße reagieren und die Körperrolle auf einen gruseligen Grad abbrechen.

Es werden schwerwiegende Bremsen benötigt, um alles in Schach zu halten, sodass die Panamera mit witzigen 10-Kolben-Bremssätteln mit 380-mm-Gegenständen und vier Pots auf der Rückseite enorme 420-mm-Discs mit witzigen 10-Kolben-Bremssättern wird. Zusammen mit einer leichten Regeneration aus dem Elektromotor verhindern sie sehr gute Arbeit, die mächtige Panamera davon abzuhalten, auf anderen Straßenbenutzern wie ein seltsames Remake dieser Indiana Jones -Szene mit dem Boulder zu rücken.

Sie haben den Sinn, dass die Panamera die Physik einfach in Unterwerfung schlägt, anstatt mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber es ist immer noch sehr beeindruckend. Das heißt, machen Sie wirklich ein Knacken und die gesamte Computerleistung der Welt kann ihr massives Gewicht nicht überwinden, und die Hinweise auf Untersteuerung werden sich durchblasen. In ähnlicher Weise gibt es auf strengeren B-Roads die Größe und die lange, störende Motorhaube ein Gefühl dafür, wie es sein könnte, einen Öltanker in der Thames zu manövrieren.

Es ist also alles sehr geschickt, weil es auf unerschütterliche Weise auf dem Sie sitzen entspannt und Sportwagen niedrig, kokoniert in einer üppigen, abgelegenen Kammer aus Leder, Technologie und schlechter Bass aus dem ausgezeichneten, aber leider optionalen Burmester -Soundsystem.

Die Luftaufhängung ist hier wohl am besten und glättet das Schlimmste, das britische Straßen ohne einen zweiten Gedanken darauf werfen können. Seine Fähigkeit, von Jagdwecken wie ein geschwollener Mitsubishi Evo zu übergehen, um ruhig auf einer Autobahn zu sitzen, wie ein S-Klasse Merc wirklich. Die schlimmsten Oberflächen unterbrechen jedoch die Ruhe der Kabine mit Schlägern und Nachhall.

Meistens fühlt sich die Panamera jedoch so an, als wäre es eine wirklich spektakuläre Sache, große Meilen einzukauen, insbesondere angesichts der Lieblichkeit der Kabine. Alle Materialien fühlen sich erstklassig an und ist auch ergonomisch ziemlich vernünftig. Porsches bisher widersetzten sich die Überwachung seiner Autos, und viele Kernfunktionen werden von der glänzenden schwarzen Panel in der Mittelkonsole übernommen.

Was wie nervige haptische Tasten aussieht, liefert tatsächlich ein ordnungsgemäßes Clicky -Feedback, und Dinge wie Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden mit schönen taktilen Schalter eingestellt. Viel Glück, das Ganze fingerabdruckfrei zu halten.

Die Dinge sind im Rücken etwas weniger pfirsichfarben: Obwohl die panamera massiven für Salon -Standards massiv sind, könnten Erwachsene, die hinter einem größeren Fahrer sitzen, ihre Knie gegen die Rückenlehne putzen, und seine abfallende Dachlinie kann die Dinge etwas klaustrophobisch machen.

Als Phev ist der Turbo E-Hybrid mit einigen lächerlich optimistischen Wirtschaftszahlen ausgestattet. MPG wird bei 134,5 zitiert, aber 100 von dieser Figur subtrahieren, und Sie würden alles andere als eine kurze, elektrische Reise gut machen. Nach einem Tag des zugegebenermaßen temperamentvollen Fahrens war ein 25 -mpg -Angaben das Beste, was ich schaffen konnte.

Es ist die gleiche Geschichte mit seiner elektrischen Reichweite-Porsche zitiert 49 Meilen, aber an dem bitteren kalten Tag fuhr ich sie an, eine volle Batterie bot mir 28 Meilen an. Die Zahl, die das Auto Ihnen gibt, scheint zumindest ziemlich ehrlich zu sein und fällt nicht schnell ab, wenn es verwendet wird, um den Benzinmotor zu erweitern.

Insgesamt könnte der Panamera Turbo E-Hybrid wahrscheinlich die größte Breite der Fähigkeiten von Porsche haben. Es macht einen angemessenen Eindruck von einem 911 in den Ecken, hat den gesamten Luxus einer Cayenne und Kreuzfahrten wie ein modernen 928. Der krasseste Fehler ist, dass Porsche die Mega-Cool-Sport-Turismo-Immobilienversion, die Sie früher bekommen konnten, abgelegt haben.

Oh, und die Kosten: Während ein Basic V6 Panamera bei € 83.568 beginnt, beträgt das Minimum für einen Turbo-E-Hybrid 145.400 GBP. Unser Auto wurde bis zu einem erschreckenden € 188.262 optimiert. Obwohl es ein bisschen größer und posher ist, wird ein Auto wie dieses unweigerlich mit dem neuen Hybrid BMW M5 verglichen, der bei etwas mehr als 111.000 Pfund startet. Das fahren wir bald, also werden wir herausfinden, ob die zusätzliche Größe und die etwas gesündere Leistungszahlen des Porsche weitere 34.000 Pfund wert sind.

Ungeachtet dessen verdient die Panamera mehr einen Blick als es nur geht. Im Jahr 2024 wurde es von den Cayenne mehr als dreifach überdumme, aber so gut wie die neueste Cayenne-Spezifikation ist der große Limousinen-Cousin wahrscheinlich sogar noch besser.