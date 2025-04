Schnell, fähig, aber mangelnde Emotionen

Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor von Volkswagen ist ein bisschen wie Anthony Hopkins. Sogar viele Jahre nach seiner Karriere scheint es immer wieder in mehr Dingen zu tauchen und wird immer besser und besser in dem, was es tut.

Derzeit ist es in seiner heißesten Gestalt allein im VW Golf R, Audi S3, Cupra Leon VZ Estate und dieser CUPRA FORTENTOR VZ zu finden. Der Motor, das heißt nicht Anthony Hopkins.

Dieses Quartett hat alle die gleichen Grundlagen, die sich mit seinem Mid-Life-Facelift im Jahr 2024 in den Förderer, 310 lb FT Drehmoment, ein Siebengang-Dual-Clutch-Getriebe und ein Allradantriebssystem mit einem Differenzieren zwischen den hinteren Rädern in den Vordergrund, ein Siebengang-Dual-Clutch-Getriebe eingelassen haben. Wir haben das Setup bereits im Golf und im Audi probiert und sind von beiden beeindruckt.

Sie sind jedoch beide Schrägheck. Der Formentor – benannt nach einer Halbinsel auf der Insel Mallorca und nichts mit der Herstellung von Bier oder Sauerteigbrot zu tun – ist ein Crossover. Das zusätzliche Gewicht stumpf seine Zahlen ein wenig-0-62 Meilen pro Stunde nimmt beispielsweise 4,8 Sekunden an, verglichen mit 4,6 im Golf R. Die Höchstgeschwindigkeit ist vorhersehbar 155 km / h.

Die Sache ist, dass Menschen, die eine Luke wollen, eine Luke kaufen, und Leute, die einen Crossover wollen, werden eine Crossover kaufen. Der Formentor ist derzeit das einzige aufgebockte Auto, das Sie mit diesem Antriebsstrang erhalten können. Daher muss er zu seinen eigenen Bedingungen betrachtet werden.

Alle Bedenken, dass sich der höhere Schwerpunkt seine Beweglichkeit schnell als unbegründet erweisen könnte. Sicher, wenn Sie es direkt nach einem Golf R fahren, werden Sie möglicherweise ein bisschen weniger Knusprigkeit für seine Bewegungen bemerken, aber isoliert können Sie genauso gut einen seltsamen, hochrangigen Sportwagen fahren.

Die Lenkung ist schnell und direkt, und trotz der zusätzlichen Fahrhöhe ist die Körperrolle so ziemlich nicht vorhanden. Ein wenig Kraft in eine Ecke anstöbern, und Sie können spüren, wie die Drehmomentspalte die Hinterachse funktioniert, wodurch alles ordentlicher ist als ein norwegisches Hotelzimmer in den Ecken.

Es deckt den Boden mit echter Gelassenheit ab. Sie werden ein großes Stück durch Schlaglöcher oder versunkene Abflussabdeckungen verspüren, aber das dynamische Chassis-Steuerungssystem (lesen Sie: adaptive Dämpfung), dass der VZ als Standard erhält, hat eine außergewöhnliche Aufgabe, alles gut kontrolliert zu halten. Die zusätzliche Suspension wandert in diesen Situationen wahrscheinlich auch in diesen Situationen wahrscheinlich nicht. Der Range-Toping VZ3 erhält Akebono-Leistungsbremsen und sie sind ausgezeichnet, mit viel Biss und einem schönen, festen Pedal.

Wie wir bereits diskutiert haben, ist der Anthony Hopkins -Motor heutzutage in allem in allem, und in diesem „Evo 4“ -Lar ist es wirklich ganz oben auf dem Spiel: Strong und Torquey während des gesamten Powerbands und fast völlig ohne Turbo -Lag. Ist es der emotionalste Motor da draußen? Nein, aber es ist zutiefst effektiv, ebenso wie das schnell verändernde Siebengang-DSG-Getriebe.

Wenn überhaupt, ist das das größte Problem des Stammes – es ist fast zu effektiv, bis zu dem Punkt, mit dem es schwer ist, sich zu verbinden. Sie verweisen auf eine Ecke eines Radius mit Geschwindigkeiten, die am Rande der sozialen Akzeptanz schwankt, und er dreht sich einfach ein und geht um sie herum. Es ist zutiefst beeindruckend, aber Sie möchten bald in den Prozess des Fahrens ein bisschen mehr fahren.

Versteh uns nicht falsch – es gibt noch viel Spaß zu haben; Es ist genau so, dass Sie im Gegensatz zu den besten heißen Luken und Sportwagen das Gefühl haben, dass der Vormund genauso glücklich wäre, ohne dass Sie darin sind.

Wenn Sie nicht mithalten, wird es so mühelos und raffiniert wie jedes andere kleine, automatische VW -Gruppenprodukt. Die einzigen wirklichen Markierungen dagegen sind die manchmal schlechten Fahrt und der Lärm, den die 19-Zoll-Räder aufnehmen können. CUPRA zitiert einen kombinierten 32,5 MPG und obwohl dies ein wenig optimistisch ist, wenn Sie seine erstaunliche Leistung verwenden, ist sein Durst alles andere als furchterregend.

Ähnlich wie bei seiner Leon -Stablemate ist die Kabine des Vormänners ein schöner Ort zum Sitzen. Die Sabelt-Eimer-Sitze-erneut exklusiv für die oberste VZ3-Version und mit dem äquivalenten Spec-Spec-und Born-sind erstklassig, und die Materialien fühlen sich einen Schnitt über der kompakten Crossover-Ernte an.

Glücklicherweise hatte unser Testauto das optionale Panoramablast-Schiebedach, ansonsten hätte die Schwarz-Kupfer-Ästhetik von Cupra alles etwas dunkel und grüblerisch fühlen können, insbesondere für diejenigen im Rücken, dank der schlächen Dachlinie des Förderers.

Das Infotainment ist im Grunde eine mit Cupra-Fied-Version von VWs neueste Version mit dem gleichen 12,9-Zoll-Touchscreen. Wie im überarbeiteten Golf ist es viel besser als das gesamte Chaos, das es vor ein paar Jahren war, aber immer noch nicht perfekt. Sie können das Stereovolumen beispielsweise mit den richtigen Tasten am Lenkrad steuern, aber die Temperatur muss immer noch mit hasserfüllten berührungsempfindlichen Feldern unter dem Bildschirm geändert werden.

Jede Autobewertung läuft auf die Frage: „Sollten Sie dieses Auto kaufen?“ Und die Antwort mit dem Förderer VZ ist … ich weiß vielleicht nicht? Wenn Sie nur ein Auto mit 328 PS, Allradantrieb und DSG-Getriebe sind, wären wir immer noch versucht, den Golf R. Besser noch zu entscheiden, das Cupra Leon VZ Estate. Dann bekommt man das gleiche Sharky -Look und das schöne Innenraum wie der Vormund, aber in einem praktischeren und etwas billigeren Paket. Und cooler, weil Immobilienauto.

Wenn Sie jedoch eine kleine, schnelle Frequenzweiche wollen, dann können Sie mit dem Förderer nicht viel falsch machen. Sie können seine Plattformkollegen, die Audi SQ2 und VW T-ROC R, so ziemlich ausschließen, da beide eine ältere Version dieses Antriebsstrangs und weniger Chassis-Kit erhalten und beide sowieso auf ihren letzten Beinen sind.

Mercedes-AMG GLA35? Das Innenraum ist ein bisschen posher, aber es ist nicht so schnell wie der Cupra und es ist viel teurer: Während 52.900 GBP Sie in den obersten Spec-Förderer VZ3 bringen, benötigen Sie mindestens € 55.570 für den Merc. Der BMW X2 M35I hat ähnliche Defiziten und sieht aus, ähm, wie es aussieht.

Unter dieser Art von Auto ist der Stützpunkt also absolut ein Klassenleiter. Würden wir es über einen Golf R oder einen S3 oder ein Leon -Anwesen haben? Nein, aber das ist das Tolle an diesem Motor – genau wie Anthony Hopkins können Sie es wahrscheinlich in etwas finden, das für Ihren Geschmack ist. Wenn Crossover Ihr Ding sind, werden Sie nicht enttäuscht sein.