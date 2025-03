Renault Rafale 300HP 4x4 Bewertung: Für wen ist es?

Warum sollten Sie sich um die Renault Rafale kümmern? Ist es nicht nur ein weiterer der seltsamen Rassen von „Coupé“ -Krossovers, die als Cheat -Codes dienen, die es den Herstellern ermöglichen, Menschen mehr für ein weniger praktisches Auto zu berechnen?

Nun, ja. Es gibt jedoch einige Gründe, warum Sie sich für die 4×4-Plug-in-Hybridatelier-Alpine-Version interessieren könnten. Erstens macht es seine 296 PS starken Peak-Leistung zum gemeinsamen leistungsstärksten Straßenauto, das Renault jemals mit der letzten Megane RS Trophy verbunden hat. Und zweitens spricht Renault über ein ziemlich großes Spiel über seine Sportlichkeit.

Also, wenn dies jetzt als sportliches Flaggschiff der Renault -Reihe und nicht als würzige Megane dienen soll, kann es sich tatsächlich wie eine heiße Luke anfühlen?

Nun, Renault würde es lieber mit den Dreirad-Clios und Meganes von früher vergleichen, sondern mit einigen der leicht esoterischen Sportlagen im Rückenkatalog-Sachen wie die 21 Turbo und Safrane Biturbo. Dies könnte eher ein Hinweis darauf sein, wie es eigentlich ist.

Dieser Höhepunkt von 296 PS stammt aus-Count ‚EM-Vier Stromquellen: Ein 1,2-Liter-Turbo-inline-Drei mit 148 PS fährt die Vorderräder zusammen mit einem 69 PS-Elektromotor. Eine zweite E-Motor an der Hinterachse macht es Allradantrieb und trägt 134 PS. Fügen Sie alles hinzu und Sie erhalten auch 320lb Ft Drehmoment, aber das ist anscheinend nicht die kumulative Gesamtzahl.

Das Getriebe ist gleich kompliziert-es ist ein Viergang-Auto, aber mit zwei zusätzlichen Geschwindigkeiten für die Elektromotoren, die Ihnen im Wesentlichen einen Sechsgang erhalten.

Während die Art und Weise, wie es seine Leistung bereitstellt, eine Generation verwechselt, die zum Motor, Getriebe und angetriebenen Rädern verwendet wird, sind die resultierenden Zahlen leicht zu verstehen. 0-62 Meilen pro Stunde tritt in einem Spritzer 6,4 Sekunden auf, obwohl die Höchstgeschwindigkeit eine ruhigere 111 Meilen pro Stunde ist.

Die Beschleunigung ist jedoch in der realen Welt eher wichtig, und der Rafale 300 PS fühlt sich genauso schnell an, wie diese Zahl vorschlägt. Bei all den Zusammenarbeiten, die zusammenarbeiten, startet es mit viel niedrigem Stoß und gewinnt immer wieder Geschwindigkeit, bis Sie an der nationalen Grenze sind.

Das Chassis verspricht auch viel. Diese Top Atelier Alpine-Version erhält eine Allradlenkung und ein selbsteinstellendes Federungs-Setup, das die Straße vorne scannt, und alles wurde von Ingenieuren der Alpine Performance Division von Renault eingerichtet. Sie machen den phänomenalen A110, damit sie wissen, was sie tun.

Andererseits ist der A110 ein 1100 kg mittelgroßer Sportwagen. Der Rafale ist ein 1980 kg-Plug-in-Hybrid-SUV und zeigt sich. Sie können mit Verpflichtung Ecken einnehmen – es wird seine Linie beeindruckend halten und auf kleine Anpassungen reagieren, und diese clevere Aufhängung leistet eine sehr gute Arbeit, um die Körperrolle auszutragen. Es ist wirklich schnelles Cross-Country, aber Spaß? Das ist eine andere Geschichte.

Die Lenkung zum Beispiel bietet sehr wenig Feedback und ist übermäßig leicht, selbst wenn sie künstlich im Sportmodus gewichtet werden. Im Bremspedal gibt es einiges toter Reisen, bevor Sie eine echte Hochgeschwindigkeits-Stopp-Kraft erhalten (obwohl der Rafale einen sehr guten Job zwischen physische Bremsen und Regenerie leistet).

Es ist nicht einmal viel Lärm im Wege-sicher, wenn Renault dies wirklich als sportlicher SUV eingreift, wäre selbst etwas, das künstlich eingeleitet wird, dem, was Sie tatsächlich bekommen, was hauptsächlich Straßengeräusche aus den massiven 21-Zoll-Rädern ist, die vom merkwürdigen Grobmorn aus dem Motor unterstrichen sind.

Obwohl der Rafale 300 PS seine alpine Beteiligung am Ärmel trägt, ist es wahrscheinlich unfair, ein ernstes Fahrerauto zu erwarten. Wenn Sie die Dinge zurückblicken, gibt es viel zu loben.

Der Innenraum ist zum Beispiel Lightyears vor dem, wo Renault noch nicht lange her war. Es fühlt sich hier richtig schick an – leicht so gut wie alles, was VW heutzutage tut und weitaus vernünftiger angelegt ist. Sie erhalten ein in Google betriebenes Infotainment-System (schön, obwohl Sie immer noch Ihr Telefon spiegeln), alles und das Beste von allen Schaltfläche „My Safety“ erhitzt und betrieben wird, für die zwei schnelle Drücken erforderlich sind, um Sie zu den gewünschten ADAS-Einstellungen zu bringen. Wonne.

Die Sitze sind groß und bequem, es gibt viel Zimmer vorne und hinten, und die Federung ist ein schönes Gleichgewicht zwischen nicht übermäßig fester und nicht wie ein alter Cadillac herumwächst. Der Weltraum ist reichlich vorhanden, vor allem, weil der Rafale ein täuschend massives Auto ist, obwohl Ihr Hund wahrscheinlich nicht für die Art und Weise danken wird, wie das abfallende Dach in den Stiefelraum frisst.

Es fährt in der relativen Gelassenheit, nur dann unterbrochen, wenn Sie den Motor in der Stadt wecken müssen, wo er sich zuerst ein bisschen rau und klappern anfühlen kann.

Als PHEV erhalten Sie eine lächerliche offizielle MPG-Figur von 565, aber abseits von WLTP-Test Fantasyland habe ich einen respektablen 37-ish-Wert verwaltet. Das war auch mit einigen temperamentvollen Laufwerken, und oft mit den E-Motoren, die nur von dem angeklagt wurden, was die Regene liefern konnte.

In der Top Atelier Alpine Trim – die Sie für die ausgefallene dynamische Suspension benötigen – beginnt der Rafale bei 49.695 €, und es gibt keine zwei Möglichkeiten: Das ist viel für einen Renault, selbst eines, der so schön ist wie der Rafale im Inneren.

Es gibt jedoch eine Lösung – kaufen Sie diese nicht. Der Rafale ist auch als nicht eingestellter Hybrid mit Frontantrieb mit 197 PS. Wenn Sie Ihren Kopf um das gesamte Coupé-SUV-Ding wickeln können (und um ehrlich zu sein, können wir es immer noch nicht), wird das wahrscheinlich eine sehr schöne täglich.

Wir haben jedoch Probleme, herauszufinden, für wen dieser 300 -PS -PHEV ist. Ja, es ist wirklich schnell, aber es ist kein vollwertiges Alpine-Produkt. Es ist zu sportlich für Leute, die nur ein stilvolles Fastback -SUV -Ding wollen und nicht sportlich genug für Menschen, die um den Tod des Megane Rs trauern. Es ist keineswegs ein schlechtes Auto – nur eines, das wahrscheinlich nicht existieren musste.