Renault 5 Turbo 3E: 533 BHP Electric Rally Hommage trifft 2027 auf die Straße

Ab und zu hat Renault einen Blitz der Brillanz mit Wahnsinn. Wir haben es in der Wiederbelebung der Markenmarke und des brillanten A110-Sportwagens, des mittelgroßen Clio V6 der frühen 2000er Jahre, gesehen, und jetzt sehen wir es mit dem Renault 5 Turbo 3E-eine mehr als 500 PS, sechsstellige Hommage an den ursprünglichen Renault 5 Turbo von 1980.

Wenn der Wahnsinn darin besteht, dass Renault das Ikone mit dem Box Arened überhaupt wiederbelebt hat, ist die Brillanz, dass es über die Konzeptbühne hinaus und in die Produktion hinaus geschafft hat-Renault zeigte den Turbo 3E zuerst als Konzeptauto im Jahr 2021.

Das Konzept war noch empörender zu betrachten, aber nicht viel. Die Produktion 3E ist visuell mit dem Renault 5 E-Tech Supermini und seinem Alpen A290-Cousin verwandt, aber wie das ursprüngliche Homologationspezifikum der 1980er Jahre ist der Turbo 3E viel breiter, mit riesigen Bögen, um die fairen Reifen aufzunehmen, die benötigt werden, um ihre neu entdeckte Kraft auf den Boden zu bringen.

Es gibt nicht viel direkt mit dem Renault 5 E-Tech-nur der Windschutzscheiben, Türspiegel, Rücklichtern und den ‚5‘ Abzeichen. Der Innenraum ist ähnlich einzigartig, mit einem Rollkäfig, Kohlefaser-Eimer-Sitzen, einer Handbremse im Rallye-Stil und einer Menge Alcantara-Verkleidung, obwohl Sie möglicherweise das Drei-Speichen-Lenkrad des Alpine A290 (komplett mit Taste des Fahrmodus) und das Fahrerdisplay und die Touchscreen des Cars erkennen können, die einzigartige Grafiken erhalten.

Genau wie der klassische Turbo ist der Turbo 3E Heckantrieb, wobei ein Paar Elektromotoren mit In-Rad einen kombinierten 533 PS liefert. Es gibt genügend Traktion für 0-62 Meilen pro Stunde in 3,5 Sekunden, 168 km/h flach und mit einem relativ leichten Bordsteingewicht von 1.450 kg, einem Power-to-Gewicht-Verhältnis von 372 PS/Tonne, mehr als einem Porsche 911 GT3.

Der elektrische Antriebsstrang läuft mit 800-Volt-Architektur, und der ziemlich große 70 kWh-Akku ist für 248 Meilen Reichweite gut-das heißt, das heißt. Vielleicht relevanter ist Renaults Behauptung, es sei gut für 30 Minuten mit dem Fahren mit dem Fahren.

Wenn Sie sich fragen, warum das Auto eher Renault -Abzeichen als alpine trägt, ist es so, dass das Original in diese Welt eingetreten ist. Während Alpine für die Aluminiumstruktur des Autos verantwortlich ist und zweifellos den größten Teil seiner Entwicklung, war der klassische 5 Turbo nie als Alpine ausgestattet, so dass dies auch nicht der Fall ist.

Die Anpassung wird ein großer Teil des Autos sein und nicht in Bezug auf Aufkleber oder 3D-gedruckte Teile wie die 5 E-Tech: Mit einem Startpreis von weit über 100.000 GBP wird jedes Auto für die Anfragen eines Käufers viel maßgeschneiderter sein, und auch mehrere Leberchen werden verfügbar sein. Das abgebildete Auto trägt Renaults traditionell gelb und schwarz, erwartet jedoch eine Hommage an die rot-blau-von Philips gesponserten Rallye-Autos und vieles mehr, wenn der erste der 1.980 Autos Renault plant, im Jahr 2027 auf die Straße zu bauen.