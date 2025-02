Renault 5 Review

Trotzdem bietet der Renault 5 immer noch eine angemessene 118 PS, wenn sie mit dem 40 -kWh -Akku ausgestattet ist, während das größere Modell von 52 kWh diese Zahl bis zu 148 PS stößt. Mit dieser hinzugefügten Leistung kann der 5 den 0-62-MPH-Armaturenbrett in genau acht Sekunden abdecken. Beide Varianten sind auf eine Höchstgeschwindigkeit von 93 km / h begrenzt.

Obwohl es nach aktuellen EV-Standards ein ziemlich preisgünstiges Auto ist, bietet der Renault 5 eine reichliche Menge an Technologie und anständige Innenqualität. Twin 10-Zoll-Bildschirme dominieren das Armaturenbrett, während ein bisschen helle und kontrastierende Farben dazu beitragen, die Kabine zu einem hellen und angenehmen Ort zu machen. Der Passagierraum ist in den Rücksitzen etwas eng, aber es gibt eine angemessene Menge an Aufbewahrung sowie einen 277-Liter-Kofferraum.

Renault muss die Ausstattungsvarianten für den britischen Markt noch bestätigen, aber für diejenigen, die den Zauber der 5 einen Moment länger nicht widerstehen können die Bestellbücher.

Bereich, Batteriegröße und Laden

Modell Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit 5 40 kWh 186 Meilen (EST) 5 Stunden 30 Minuten (7,4 kW) 30 Minuten (15-80%, 80 kW) 5 52 kwh 249 Meilen 7 Stunden (7,4 kW) 30 Minuten (15-80%, 100 kW)

Unser Renault 5-Testauto wurde von dem größeren 52 kWh-Akku angetrieben, und wir konnten eine durchschnittliche Effizienzzahl von etwa fünf Meilen pro kWh eine durchschnittliche echte Effizienzzahl erzielen. Dies bedeutet, dass die beanspruchte WLTP -Reichweite der Marke fast in Reichweite in Reichweite war.