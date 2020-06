Porsche Cayenne GTS 2020

Geht doch. Der Zylinderschwund bei Porsche scheint beendet und ebenso der Wahn, alle Fahrzeuge so schnell als möglich auf einen Elektroantrieb umstellen zu müssen. Der neue Porsche Cayenne GTS, eines der begehrtesten Modelle der SUV-Familie, hat seinen doppelt aufgeladenen Sechszylinder mit 3,6 Litern Hubraum abgeschüttelt und brüllt nunmehr wieder sonor aus acht Brennkammern. Der vier Liter große Achtzylinder als kleiner Bruder des Turbo leistet stattliche 338 kW/460 PS und ein maximales Drehmoment von 620 Nm. Das sind 20 Nm und 20 PS mehr als zuvor und vor allem ein nennenswerter Nachschlag bei Status und Motorklang Dank Sportabgasanlage. In gleichem Maße gab es ein Plus bei den Fahrleistungen. Das Doppelpack aus Porsche Cayenne und Cayenne Coupé spurtet im GTS-Dress in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h. Wer trotz aller Dynamik beim Kraftstoff sparen möchte, der kann dies mit der Zylinderabschaltung tun, die im Teillastbetrieb nur vier Brennkammern arbeiten lässt. Für zusätzliche Effizienz sorgt eine geänderte Abstimmung der Achtgangautomatik aus dem Hause Aisin. Der Normverbrauch: 11,2 Liter Super auf 100 Kilometern. Optisch unterscheidet sich der Porsche Cayenne GTS durch ein leicht geändertes Design und ein Sportfahrwerk von den normalen Cayenne-Modellen. Serienmäßig gibt es ein Stahlfederfahrwerk inklusive aktiver Dämpferregelung und zwei Zentimeter Tieferlegung sowie Torque Vectoring an der Hnterachse. Dazu rollt der sportliche Koloss auf 21 Zoll großen Rädern, aus denen eine Graugussbremsscheibe mit einem Durchmesser von 390 Millimetern herauslugt. Auf Wunsch wird per Keramikbremse verzögert und der Cayenne ist auf einer Luftfederung mit zehn Millimeter Tieferlegung, sowie mit Hinterachslenkung und aktiver Wankstabilisierung unterwegs. Preislich geht es ab Juli bei 114.087 Euro für den Porsche Cayenne GTS los und bei 118.490 Euro für das Cayenne GTS Coupé.¬ Stand: 19.06.2020 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Stuttgart