Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabrio Bewertung: Fast ärgerlich gut

Die weitläufige Porsche 911 -Reichweite kann als eine Art Gleitwaage für den Apparchy für Enthusiasten dienen. An einem Ende haben Sie die S/T-S/T mit seinem natürlich abgesaugten Motor, dem Handbuch und dem Hinterradantrieb mit seinem natürlich abgesaugten Motor, einem Handwerk und dem Hinterradantrieb zusammen.

Am anderen Ende befindet sich das neue Carrera 4 GTS Cabriolet. Es hat das Sicherheitsnetz des Allradantriebs und ein weiches Dach, das besser für schön geeignet zu sein scheint als der Nürburgring. Es ist automatisch, turbogeladen und heutzutage sogar ein Hybrid. Wo die Gepäckfächer von 911 wie GT3 und S/T in der Regel mit Helmen und Nomex -Overalls gefüllt werden, enthält dies weitaus wahrscheinlicher eine Tasche voller Golfstangen.

Natürlich sind lange vorbei, in denen Cabriolets einer Ilk floppy waren und neben ihren Hardtop -Kollegen schauderte Verlegenheit waren. Heutzutage ist der Unterschied in der Steifigkeit zwischen Coupé und Cabrio 911 kaum wahrnehmbar, was den Cabrio für Enthusiasten gut standhalten sollte.

Lassen Sie uns hier nicht um den Busch herumschlagen: Es ist ein moderner 911 und ist daher fast ärgerlich gut.

Alle 992.2 GTs, ob Heck- oder Allradantrieb, Coupé, Cabrio oder Targa, erhält ein identisches Triebwerk: ein neues 3,6-Liter-Einzel-Turbo-Flachs-Sechs-Sechs-Six, das 478 BHP herstellt, mit einem winzigen 1,9-kWh-Akku, der über die vordere Achse einen 54 BHP-Elektromotor anführt. Das Wort „hybrid“ macht hier wirklich ein schweres Heben und überall, abgesehen von Manövrieren mit niedrigem Geschwindigkeit, werden Sie das elektrische Element kaum wahrnehmen, das sein Ding tut.

Die Spitzenleistung beträgt 534 PS und das Drehmoment bei 450 lb ft. Das verfügbare Sole-Getriebe ist ein Achtgang-PDK. Es ist nicht überraschend, dass das GTS 4 Cabriolet bei 1725 kg unladen einer der schwersten 911er ist, aber es wird immer noch 62 Meilen pro Stunde in 3,1 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 194 km / h verwalten.

Als wir beim Start im letzten Jahr das GTS-Coupé im Hinterradantrieb fuhren, haben wir uns insbesondere davon beeindruckt, wie effektiv es seine Leistung bereitstellt, und das Drehmoment des Hybridsystems füllt die zusätzliche Verzögerung, die von einem Switch von einem Zwilling bis zum Einzel-Turbo-Setup mit einem Switch mitgebracht wurde.

Es ist natürlich die gleiche Geschichte hier, mit dem zusätzlichen Vorteil eines Allradantriebs, das Ihnen das Vertrauen gibt, diese Macht überall einzusetzen, auch auf kalten, fettigen britischen Straßen. Sie können die Neigung von Heckböden aus dem Stillstand provozieren, und Sie werden gelegentlich spüren, wie sich die 1725 kg unladenen Heft der GTS durch ein bisschen Untersteuersneer bekannt machen, aber es steckt meistens nur fest, greift und geht.

Die angetriebenen Vorderräder haben auch keinen Einfluss auf das Lenkgefühl – das Elektro -Rack des 911 ist immer noch eines der besten in jedem modernen Auto, das kleine Tritte und Wellen des Feedbacks bietet und genau das gewichtet hat.

Das Getriebe? Ja, das ist auch ausgezeichnet. Schock, wir wissen. Es verlagert sich sofort und nahtlos, egal ob Sie es in Ruhe lassen oder sich über die enttäuschend kleinen Paddel die Kontrolle übernehmen.

Die adaptive PASM -Aufhängung – Standard auf den GTs – hält alles glatt und komponiert über Beulen und schöne und ecken in Ecken, wenn Sie einsetzen, und entspannt und bequem, wenn Sie es nicht sind.

Wenn wir ein einzelnes Loch in der ansonsten faultlosen Dynamik des Autos auswählen wollen, dann sind es die Bremsen. Das Anhalten von Kraft und Pedalgefühl ist weitgehend gut, aber es gibt die geringste tote Fahrt direkt an der Spitze des Pedals, bevor dieses Gefühl einbringt. Dies könnte mit der geringen Menge an regenerativem Bremsen des Elektromotors zu tun, und möglicherweise auch, weil unser Testauto nicht über die optionale Kohlenstoffkeramik verfügt. Wir können uns nicht vorstellen, dass zu viele Cabriolets regelmäßig hart genug sind, damit dies sehr wichtig ist.

Während die Grafiken eines Drop-Top 911 aus einigen Blickwinkeln immer noch ein bisschen herausfordernd sein könnten, trotzen wir selbst den hart am stärksten strengsten besessenen Track Day-Helden, um zumindest in einem Cabrio keine Anziehungskraft zu sehen. Sie haben Ihre eigenen Ansichten darüber, wie Sie sich beim Fahren von Top-Down in einem rot Cabrio-Porsche von Guards fühlen würden, aber wenn die Heizung aufgerichtet ist und der zugegebenermaßen unansehnliche Windabwicklung eingesetzt wird, ist es ziemlich einfach, die Pflege nicht mehr zu lohnen.

Tatsächlich verleiht die Fähigkeit, das Dach zu verlieren, eine weitere Anziehungskraft für einen erstaunlich vollständigen Sportwagen. Es hat einen großen Kofferraum, anständige Rücksitze, ist auf fast jeder Straße zerstört und Sie haben den zusätzlichen Bonus (gelegentlich Nachteil), die Geräusche und Gerüche der Landschaft aufnehmen zu können, während Sie Motor sind.

Das Innenraum bietet sich auch sehr wenig zu beschweren. Es ist wunderschön zusammengestellt, vernünftig angelegt und bemerkenswert ruhig mit dem Dach. Es ist nur eine Schande, dass Porsche mit diesem Facelifting in der Mitte des Lebens für die 992 das traditionelle Fünf-Dial-Setup des 911 für einen digitalen Instrumentencluster nachgedacht und abgeworfen hat.

Das größte Problem mit dem GTS 4 Cabriolet ist, dass es fast zu gut ist-so alles, was in nahezu jedem Bereich kompetent ist, in dem es sich manchmal ein bisschen klinisch anfühlt, etwas zu selbstzufrieden ist.

Das sollte jedoch nicht beeinträchtigen, was für eine brillante Sache es ist. Unser 911 der Wahl wäre immer noch etwas mit einem festen Dach und vorzugsweise drei Pedalen, da wir die Art von tragischen Fällen sind, die der Meinung sind, dass die Menschen von einem perfekt ausgeführten Fersen-und-Fuß-Downshift beeindruckt sind.

Wenn jedoch ein Cabriolet anspricht – und trotz der Meinung, was einige Ecken der Autoenthusiasmus glauben lassen würden, gibt es keinen Grund, dass dies nicht der Fall ist -, können Sie sich glücklich für die Carrera 4 GTs entscheiden, sicher in dem Wissen, dass es trotz der Kompromisse die Spezifikation vermuten lässt, es ist keine schlechte Beziehung zu den schwerwiegenderen Mitgliedern der 911 -Familie.