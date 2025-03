Polestar 3 Bewertung

Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit 349-390 Meilen 17 Stunden (0-100%, 7,4 kW) 30 Minuten (10-80%, 250 kW)

Polestar 3 Urteil

Der Polestar 3 markiert das Debüt der schwedischen Marke auf dem wachsenden Markt für elektrische Premium -SUV und verfügt sicherlich über genügend Technologie und Plüschmaterialien, um den anspruchsvolleren Käufer anzusprechen. Offizielle Batteriebereiche, die von 349 Meilen beginnen, verleihen ihm auch eine Reihe von Rivalen. Die 3 sind nicht so unterhaltsam, um zu fahren, wie Sie die Marke Polestar -Marke glauben lassen würden, selbst wenn Sie das optionale Performance -Pack auswählen.

Details, Spezifikationen und Alternativen

Das Polestar 3 ist das dritte eigenständige Modell, das von dieser schwedischen Marke stammt, daher der Name. Zuvor war der Polestar 2 der einzige Mainstream-Markteintritt, als der Polestar 1 in limitierter Produktion in sehr geringer Anzahl verkaufte. Natürlich existierte Polestar, bevor die 1 eingeführt wurde, aber es war zu dieser Zeit eine Leistungsbetriebnahme von Volvo.

Diese brandneue Ankunft bedeutet einen neuen Markt für Polestar, um zu knacken, da der Polestar 3 ein voll großer Premium-SUV ist. Dies setzt es mit etablierten Modellen wie dem Audi Q8 E-Tron, BMW IX und Mercedes EQE SUV sowie dem Volvo Ex90, der dieselbe SPA2-Architektur aufweist.