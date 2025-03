Polestar 2 Bewertung

Polestar gab den 2 einige Nips und Stecke im Jahr 2023 mit einem neu gestalteten Kühlergrill und einer Handvoll neuer Farboptionen. Die größten Änderungen ereigneten sich jedoch darunter, wo einzelne Motorvarianten des Electric Fastback den Schalter von vorne zu Hinterradantrieb machten. Auch eine größere 82 -kWh -Batterie und leistungsfähigere Elektromotoren wurden eingeführt.

Das Ergebnis ist, dass sogar der Basispolestar 2 bis zu 339 Meilen in der Ladung in der Lage ist – mehr als ein Tesla -Modell Y Long Range. Am beeindruckendsten ist jedoch das mittelgroße Langstrecken-Einzelmotormodell, das laut Polestar auf eine einzelne Ladung bis zu 406 Meilen in der Lage ist. Eine Doppelmotor-Variante ist auch mit mehr Leistung und Griff zum Nachteil des Outright-Bereichs sowie mit einem erstklassigen Leistungspaketmodell erhältlich. Dies wird in vier Sekunden flach 62 Meilen pro Stunde erreicht und verfügt über spezielle Leistungsverbesserungen wie hochrangige Suspension und Brembo-Bremsen sowie farbencodierte Goldgurte.

Trotz seiner kleineren 69 kWh-Batterie beansprucht der Einstiegspolestar 2 Langstrecken-Einzelmotor auf einer einzigen Ladung bis zu 339 Meilen. Das ist mehr als das äquivalente Tesla -Modell 3, und die Dinge werden nur besser, wenn das größere 82 kWh Pack ins Spiel kommt. Entscheiden Sie sich mit dieser Batterie für den einzelnen Motor Polestar 2 und Sie sehen eine offizielle Figur von 406 Meilen, die es zu einem der längsten Elektroautos auf dem aktuellen Markt macht.

Wenn Sie so etwas wie ein Performance-Enthusiast sind, wird das Upgrade der Doppelmotor-Variante der Langstrecke die Reichweite des Polestar 2 auf 368 Meilen (was immer noch viel beweisen sollte), aber es rasiert auch die Zeit von 0-62 Meilen pro Stunde auf nur 4,3 Sekunden. Immer noch nicht schnell genug? Es gibt immer die Möglichkeit für das Leistungspaket der Marke. Wenn dies hinzugefügt wird, kann das Dual-Motor-Modell in vier Sekunden 62 Meilen pro Stunde erreichen, und es wird mit speziellen Leistungsverbesserungen wie hochgerichtetem Federung und Brembo-Bremsen sowie farbencodierten goldenen Sicherheitsgurten ausgestattet.

Das Interieur und die Technologie des Polestar 2 sind gleich, egal welche Batterie- und Motoroption Sie sich entscheiden. Es gibt einen 11,2-Zoll-Central Infotainment-Touchscreen mit Android Automotive-Software sowie ein 12,3-Zoll-digitaler Fahrerdisplay. Alle Polestar 2s sind ebenfalls standardmäßig mit vollemschließendem GO, einer angetriebenen Heckklappe, einer vorderen und hinteren Parksensoren, beheizten Vordersitzen und vielen Sicherheits -Kits ausgestattet – wie Sie vielleicht von einer Volvo -Spin -Off -Marke erwarten. Auch geschriebene Modelle erhielten einige zusätzliche Leckereien, darunter eine 360-Grad-Parkkamera, ein Ladestand des drahtlosen Telefons und zusätzliche Fahrerbewusstseinssysteme.

Es gibt immer noch keine Ausstattungsvarianten für das Polestar 2, nur eine Reihe von Optionspaketen. Das erste ist das € 2.000-Pilotpaket, das zusätzliche Sicherheits- und Fahrer-Assistance-Funktionen erhöht, während das 4.000 € plus Pack ein Panoramablast-Glasdach, das Harmon-Audio-System von 13 Lautsprechern und andere Innenverstärker umfasst.

Zuvor bot Polestar ein Paar Limited Edition BST Edition 270- und BST Edition 230 -Modelle an, wobei die Nummer sich darauf bezieht, wie viele gebaut werden würden. Diese zeigten den strengsten Antriebsstrang, exklusive Farbe, Rennstreifen und umweltfreundliche recycelte Polsterung. Wenn wir eine kräftige Prämie befehlen, würden wir uns fragen, ob die Exklusivität das zusätzliche Geld wert ist.