PHEV -Deal des Tages: Jaecoo 7 Family SUV für 270 GBP pro Monat

Sicherheit ist auch gut, da der Jaecoo 7 ein Euro-NCAP-Rating von Fünf-Sterne-Euro erzielt. An Bord-Systeme wie Spurabwartungswarnung und automatische Notbremsung sorgen für eine zusätzliche Beruhigung auf der Straße, während es auch eine 540-Grad-Panorama-Kamera gibt, die bei Manövern mit niedrigem Geschwindigkeit und Parken in engeren Räumen hilft, indem Sie Ihnen eine Aussicht nicht nur im ganzen Auto, sondern auch darunter zeigen.

Jaecoo ruft seinen Plug-in-Hybrid-Setup das ‚Super Hybrid System‘ (SHS) ein und unterscheidet sich etwas von den meisten PHEV-Arrangements. Es wurde so konzipiert, dass die 18,3 -kWh -Batterie niemals flach laufen kann, was bedeutet, dass der Motor zwar zur Energieerzeugung verwendet wird, aber immer Strom in der Batterie im EV -Modus läuft, wenn er am sinnvollsten ist – dh durch die Stadt oder in mehr aufgebauten Gebieten. Jaecoo behauptet sogar, Sie sollten in der Lage sein, 745 Meilen auf einer vollen Batterie und einem einzelnen Tank Benzin abzudecken.

Das System ist in der Lage, 201 PSS zu generieren und den J7-Frontantrieb J7 in 8,5 Sekunden von 0-62 Meilen pro Stunde und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 112 km / h zu treiben.