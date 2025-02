Peugeot E-5008 Review

Wenn es an der Zeit ist, den großen Peugeot einzuschließen, ist seine 160-kW-DC-Schnellbelastungsfähigkeit nicht ganz so wie der beanspruchte Batteriebereich. Es kann jedoch immer noch die kleinere 73-kWh-Batterie in genau 30 Minuten von 20% auf 80% nachgedacht werden.

Die meisten Käufer für einen SUV mit siebensitzigem SUV werden ihre Gedanken nicht wirklich mit Nervenkitzel fahren, und es ist ein guter Job, da der Peugeot E-5008 nicht das ist, was wir Spaß machen würden, um sie zu fahren. Davon abgesehen bieten alle drei Optionen des Peugeot -Antriebsstrangs eine angemessene Menge an Stoß.

Der Start der Aufstellung ist der E-5008 210 Single Motor, der 207 PS von seinem vorderen Motor produziert. Diese Variante bedeckt den Sprint von 0-62 km / h in 9,7 Sekunden und wird dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 105 km / h fortgesetzt. Als nächstes kommt der 230 Langstrecken -Einzelmotor, obwohl dies tatsächlich die Leistung auf 228 PS erhöht.

Das Sitzen oben auf der Besetzung befindet sich der 320-Dual-Motor-AWD. Dies erzeugt 315 PS von seinen Zwillingsmotoren, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 112 km / h und wird vom größten Akku angetrieben.

Die Dinge sind ziemlich einfach, wenn es um Ausstattungsvariante geht, da nur zwei zur Auswahl stehen. Allure oder GT. Jeder E-5008 ist eher großzügig mit einem 21-Zoll-gebogenen Bildschirm ausgestattet, der als Herzstück des Innenraums fungiert. Alle Autos erhalten außerdem drei Zonen-Klimatisierungssteuerung, eine Rückkehrkamera, das Ladung des drahtlosen Telefons, die Umgebungsbeleuchtung, die hinteren Parksensoren und den schlüssellosen Eintritt und beginnen standardmäßig. Dies trägt dazu bei, dass sich das Peugeot E-5008 eher gehoben anfühlt, und es sollte, da die Preise für das Allure-Modell bei rund 48.600 GBP beginnen.