Peugeot E-208 Review

Peugeot E-208 Urteil

Nur wenige kleine Elektroautos können mit dem Peugeot E-208 in Bezug Und ein Facelift in der Mitte des Lebens hat dieses Supermini noch attraktiver gemacht. Ein größerer Batterie bedeutet auch, dass er auch eine Ladung weiter reisen kann. Während die E-208 ist anständig Um zu fahren, sind die meisten seiner Konkurrenten auch, und viele von ihnen bieten auch längere Bereiche, mehr Standardausrüstung und niedrigere Startpreise an.

Details, Spezifikationen und Alternativen

Der Peugeot E-208 gibt es schon seit einiger Zeit. Es war das erste Elektroauto des französischen Herstellers, das ursprünglich im Jahr 2019 verkauft wurde, und seitdem wurde mehrere Modelle wie E-308, E-3008, E-5008 und E-Rifter begleitet.

Um mit einem zunehmenden Fluss neuer elektrischer Supermini-Konkurrenten Schritt zu halten, erhielt die E-208 2023 ein großes Facelifting. Die Upgrades umfassten einen größeren Akku, eine neuere Technologie und ein aktualisiertes Styling. Diese Änderungen waren entscheidend, um dem Peugeot zu helfen, seine Anziehungskraft gegen Autos wie Fiat 500E, Vauxhall Corsa Electric, Citroen E-C3, Mini Cooper, Byd Delphin und MG4 aufrechtzuerhalten.

Der E-208 ist nach wie vor mit einem 50-kW-Akku erhältlich, der mit einem Elektromotor von 134 PS gepaart ist. Dieser Antriebsstrang gibt eine WLTP-kombinierte Reichweite von bis zu 225 Meilen zurück. Im Rahmen des Facelifts wurde jedoch ein etwas größeres 51 kWh-Pack als Option für die GT-Ausstattung in der Reichweite eingeführt, und das winzige Stück zusätzlicher Kapazität steigert den WLTP-Bereich des E-208 kombiniert bis maximal 258 Meilen.

Die größere Batterie wird von einem leistungsstärkeren Elektromotor von 154 PS begleitet, aber es gibt tatsächlich nur sehr geringe Unterschiede in Bezug auf die Leistung zwischen den beiden Antriebssträngen. Alle E-208-Modelle können dank 100 kW DC-Schnellladung in etwa einer halben Stunde von 10 bis 80% berechnen.

Die Ausstattungsstruktur für die E-208 hat sich seit dem ursprünglichen Auto mehrmals verändert, und heute haben Käufer die Auswahl an aktiven, Allure- und GT-Spezifikationen. Die Liste der Standardausrüstung ist relativ stark, wobei alle Autos LED-Scheinwerfer, einen 10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto, Climat Control und hintere Parksensoren erhalten. Top-Autos erhalten Luxus wie größere Räder, beheizte Sitze, digitale Zifferblätter und eine Rückkehrkamera.