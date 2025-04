Weder SUV noch Limousine: Dieses atypische Hybridfahrzeug ist mit 5,1 l/100 km vorbildlich sparsam.

Die Peugeot 408 präsentiert sich als **innovative Fahrzeugkategorie**, die weder klassischer SUV noch typische Limousine ist. Mit ihrer Fastback-Silhouette und einem beeindruckend niedrigen Verbrauch von nur 5,1 l/100 km setzt sie neue Maßstäbe im Automobilmarkt. Dieses Hybridmodell vereint geschickt die Vorteile verschiedener Fahrzeugsegmente und richtet sich an Fahrer, die Wert auf Individualität, Effizienz und modernen Fahrspaß legen.

Ein einzigartiges Konzept jenseits klassischer Fahrzeugkategorien

Die Peugeot 408 Hybrid definiert mit ihrer markanten Fastback-Silhouette eine neue Nische im Automobilmarkt. Als **Crossover-Konzept** verbindet sie die Bodenfreiheit eines SUV mit der dynamischen Linienführung eines Coupés und dem Komfort einer Limousine. Diese gelungene Kombination verschiedener Fahrzeugklassen macht sie zu einem wahren Blickfang auf deutschen Straßen.

Das Exterieur beeindruckt durch seine ausdrucksstarke Frontpartie mit vertikalem Kühlergrill und markanten LED-Scheinwerfern. Die Seitenlinie verläuft dynamisch und mündet in einem sportlich gestalteten Heck mit charakteristischen LED-Rückleuchten in dreifacher Krallenoptik. Diese einzigartige Designsprache hebt sich deutlich von europäischen Trends zu reinen Elektromotoren ab und bietet eine frische Alternative.

Im Innenraum setzt Peugeot auf das bewährte i-Cockpit-Konzept mit einem erhöhten 10-Zoll-Digitalinstrument und einem zentralen Touchscreen. Die Materialqualität und Verarbeitung entsprechen gehobenen Standards, während die ergonomische Gestaltung den Fahrerkomfort in den Mittelpunkt stellt. Die Sitze bieten guten Seitenhalt und verfügen in der Allure-Ausstattung über Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze.

Hybrid-Technologie für beeindruckende Effizienz

Das Herzstück der Peugeot 408 Hybrid ist ihr **innovativer Antriebsstrang**, der einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit einem elektrischen System kombiniert. Diese Mild-Hybrid-Technologie (MHEV) erzeugt eine Systemleistung von 145 PS und ein Drehmoment von 230 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über ein modernes elektrifiziertes e-DCS6-Automatikgetriebe, das für sanfte Gangwechsel und optimale Effizienz sorgt.

Die Fahrleistungen sind für den Alltagsgebrauch mehr als ausreichend: Die 408 Hybrid beschleunigt in 9,4 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h. Besonders beeindruckend ist jedoch der *niedrige Durchschnittsverbrauch von nur 5,1 l/100 km* nach WLTP-Zyklus – ein hervorragender Wert für ein Fahrzeug dieser Größe und Leistungsklasse.

Diese Effizienz bringt handfeste Vorteile mit sich: Die 408 Hybrid erhält in Frankreich die Umweltplakette ECO, was steuerliche Vergünstigungen und erleichterten Zugang zu Umweltzonen bedeutet. Dies macht sie zu einer klugen Wahl für umweltbewusste Fahrer, die noch nicht auf ein reines Elektrofahrzeug umsteigen möchten, wie etwa den chinesischen Kompakt-Elektrowagen BYD Dolphin, der ähnliche Leistungen für deutlich weniger Geld bietet.

Ausstattung und Preis: Premium-Erlebnis zu attraktiven Konditionen

Die Peugeot 408 Hybrid startet in Deutschland bei 31.150 Euro in der Allure-Ausstattung – ein **wettbewerbsfähiger Preis** für ein so vielseitiges und effizientes Fahrzeug. Trotz des günstigen Einstiegspreises müssen Käufer nicht auf Komfort und moderne Technik verzichten. Die Standardausstattung umfasst 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, adaptiven Tempomat und schlüssellosen Zugang samt Startfunktion.

Im Innenraum profitieren Fahrer und Passagiere von der Zweizonen-Klimaautomatik sowie einem modernen Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Touchscreen, das Apple CarPlay und Android Auto unterstützt. Die *digitale Instrumentenanzeige* sorgt für eine übersichtliche Darstellung aller wichtigen Fahrinformationen und unterstreicht den technologischen Anspruch des Fahrzeugs.

Wer mehr Leistung wünscht, kann auf die stärkeren Plug-in-Hybrid-Varianten mit 180 oder 225 PS zurückgreifen, die ab 44.760 bzw. 51.060 Euro erhältlich sind. Diese bieten neben mehr Power auch eine rein elektrische Reichweite für emissionsfreies Fahren im Stadtverkehr, ähnlich wie der Kia Sorento PHEV, der als 7-sitziger Hybrid-SUV mit großem Kofferraum überzeugt.

Fahrspaß und Alltagstauglichkeit in perfekter Balance

Die Peugeot 408 Hybrid überzeugt nicht nur durch Effizienz, sondern auch durch ihr **ausgewogenes Fahrverhalten**. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt, ohne dabei an Präzision einzubüßen. In Kurven zeigt der Fastback wenig Seitenneigung und vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Die elektrische Unterstützung des Hybridsystems sorgt besonders im Stadtverkehr für spontane Gasannahme und geschmeidiges Vorankommen.

Mit einem Kofferraumvolumen von rund 470 Litern bietet die 408 Hybrid zudem ausreichend Platz für Gepäck und Einkäufe. Die *praktische Heckklappe* erleichtert das Beladen, während die Rücksitze bei Bedarf umgeklappt werden können, um noch mehr Stauraum zu schaffen. Die leicht erhöhte Sitzposition sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr und erleichtert das Ein- und Aussteigen.

Für den Frühling 2025 bietet Peugeot attraktive Finanzierungsmodelle an, die den Einstieg in die Welt der effizienten Hybridfahrzeuge zusätzlich erleichtern. Dies macht die 408 Hybrid zu einer überzeugenden Option in einem Markt, in dem die Preise tendenziell steigen und Kraftstoffeffizienz zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Peugeot 408 Hybrid beweist eindrucksvoll, dass effiziente Mobilität nicht langweilig sein muss. Mit ihrem markanten Design, der durchdachten Hybridtechnologie und dem hervorragenden Verbrauchswert von 5,1 l/100 km bietet sie eine überzeugende Alternative für alle, die weder klassischen SUV noch konventionelle Limousine fahren möchten.