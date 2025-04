Ein familienfreundlicher 7-Sitzer-SUV unter 25.000 €: das Auto-Schnäppchen, das jede Konkurrenz alt aussehen lässt.

Der Opel Frontera kehrt 2025 mit einem völlig neuen Konzept zurück: Als familienfreundlicher SUV mit bis zu 7 Sitzen zu einem erstaunlich günstigen Preis unter 25.000 €. Diese Neuinterpretation des klassischen Namens bietet Familien eine praktische, moderne Alternative in einem hart umkämpften Marktsegment.

Der erschwingliche Familien-SUV mit überraschender Flexibilität

Mit einer Länge von 4,38 Metern präsentiert sich der neue Frontera als kompakter, wendiger SUV, der sich ebenso geschickt durch Stadtstraßen manövrieren lässt wie er Wochenendausflüge mit der Familie unterstützt. Das ausgewogene Design kombiniert robuste SUV-Elemente mit zeitgemäßer Eleganz – von der markanten Vizor-Frontpartie über die scharfen LED-Scheinwerfer bis zu den modernen Felgen.

Was den Frontera besonders macht, ist seine Variabilität. Er kann als 5-Sitzer oder 7-Sitzer konfiguriert werden, wobei die siebensitzige Version exklusiv in der GS-Ausstattungsvariante erhältlich ist. Diese Flexibilität ist in dieser Preisklasse selten zu finden. Zum Vergleich: Der Citroën C3 Aircross 2025 bietet ebenfalls 7 Sitze und einen großzügigen Kofferraum für unter 20.000 €, setzt jedoch andere Designakzente.

Der Gepäckraum des Frontera überzeugt mit 460 Litern Fassungsvermögen in der Standardkonfiguration und kann durch Umklappen der Rücksitze auf beeindruckende 1.600 Liter erweitert werden. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt seiner Wettbewerber und macht ihn zum idealen Begleiter für Familienausflüge mit umfangreichem Gepäck.

Die dritte Sitzreihe eignet sich perfekt für Kinder oder für gelegentliche Fahrten mit zusätzlichen Passagieren. Mit seinem flachen Ladeboden und dem breiten Zugang zum Kofferraum bietet der Frontera praktische Ladelösungen für den Familienalltag, ohne Kompromisse bei der Fahrdynamik einzugehen.

Antriebsvielfalt für umweltbewusstes Fahren zum günstigen Preis

Der neue Opel Frontera setzt auf zwei unterschiedliche Antriebskonzepte, die beide Effizienz und praktischen Nutzen in den Vordergrund stellen. Die Hybrid-48V-Variante ist mit zwei Leistungsstufen erhältlich: 110 PS oder 145 PS. Beide Versionen tragen die umweltfreundliche „ECO“-Kennzeichnung und kombinieren reduzierte Verbrauchswerte im Stadtverkehr mit der Zuverlässigkeit eines Benzinantriebs. Die Kraft wird über ein automatisches Getriebe an die Vorderräder übertragen.

Als Alternative steht eine vollelektrische BEV-Version mit 113 PS und einer 44-kWh-Batterie zur Verfügung. Mit einer Reichweite von bis zu 305 km nach WLTP-Zyklus eignet sich diese Variante hervorragend für den täglichen Gebrauch und bietet emissionsfreie Mobilität zu einem überraschend günstigen Preis. Für Fahrer, die nach leistungsstärkeren Elektro-SUVs suchen, könnte der Volvo-Premium-SUV mit 428 PS und beeindruckender Geländefähigkeit eine interessante, wenn auch teurere Alternative darstellen.

Der Einstiegspreis für den Frontera liegt bei nur 23.000 € für die Hybrid-100-Edition sowie für die Elektroversion (nach Abzug der Umweltprämie). Damit positioniert sich der Opel als einer der preiswertesten Familien-SUVs mit bis zu sieben Sitzplätzen auf dem deutschen Markt. Im Vergleich zum Opel Grandland, der für 30.000 € als Alternative zu Tucson und Tiguan antritt, bietet der Frontera einen günstigeren Einstieg in die Opel-SUV-Familie.

Intuitive Technik und familiengerechter Komfort

Das Cockpit des neuen Frontera setzt auf Benutzerfreundlichkeit und moderne Konnektivität. Ein großer Touchscreen dominiert das Armaturenbrett und bietet Zugang zu allen wichtigen Funktionen. Die nahtlose Integration von Apple CarPlay und Android Auto stellt sicher, dass die digitalen Gewohnheiten der Familie auch unterwegs nicht zu kurz kommen.

In puncto Ausstattung bietet der Frontera je nach Modellvariante Annehmlichkeiten wie Klimaautomatik, adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent und Rückfahrkamera. Diese Funktionen tragen zu einer entspannten und sicheren Fahrerfahrung bei, selbst auf längeren Strecken mit der ganzen Familie.

Die Rücksitze des Frontera wurden mit besonderem Augenmerk auf den Komfort gestaltet: großzügige Kopffreiheit, ausreichend Beinfreiheit und gut gepolsterte Sitze sorgen dafür, dass auch längere Fahrten angenehm bleiben. Für Familien mit kleinen Kindern bieten die zahlreichen Ablagen im Innenraum praktischen Mehrwert.

Die attraktiven Leasingangebote ab 199 € monatlich für die Elektroversion machen den Einstieg in die elektrifizierte Mobilität besonders verlockend. Der Dacia Bigster 2025 zeigt mit seinem alternativen Kraftkonzept einen anderen Ansatz, kann aber preislich mit dem Frontera-Angebot kaum mithalten.

Familienmobilität neu gedacht: Das bietet der Frontera 2025

Mit dem Frontera 2025 beweist Opel, dass ein funktionaler Familien-SUV nicht teuer sein muss. Der Name Frontera, der einst für robuste, fast schon utilitaristische Geländewagen stand, kehrt mit einer zeitgemäßen Interpretation zurück, die den heutigen Anforderungen an Familienmobilität gerecht wird.

Die Kombination aus kompakten Außenmaßen, großzügigem Innenraum und der Option auf sieben Sitzplätze macht den Frontera zu einem bemerkenswerten Angebot im SUV-Segment. Er vereint städtische Wendigkeit mit Langstreckentauglichkeit und bietet dabei ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schwer zu übertreffen ist.

Mit seinem modernen Designansatz, der die aktuelle Opel-Formensprache aufgreift, spricht der Frontera sowohl junge Familien als auch preisbewusste SUV-Suchende an. Die Wahl zwischen Hybrid- und Elektroantrieb ermöglicht es Käufern, die für sie passende umweltfreundliche Option zu wählen, ohne das Budget zu sprengen.

In einer Zeit, in der bezahlbare Familienmobilität zunehmend schwerer zu finden ist, positioniert sich der Opel Frontera als pragmatische Lösung mit überraschend viel Raum und Flexibilität zu einem Preis, der den Markt aufmischen könnte. Er beweist, dass ein siebensitziger SUV unter 25.000 € keine Utopie sein muss, sondern eine konkrete Option für moderne Familien darstellt.