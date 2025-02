Omoda E5 Review

Auch aus dem einzelnen Frontmotor des E5-Anbieters mit 183 PS und 340 Nm Drehmoment im Fass werden ein angemessener Schubs angeboten. Obwohl es kein Performance-Auto ist, beschleunigt dieses familienfreundliche EV in stetigen 7,2 Sekunden von 0 bis 62 Meilen pro Stunde, und dies sollte mehr als genug für einen eiligen Schullauf sein.

Wenn Sie an elektrischen SUVs festgehalten werden, werden Sie möglicherweise eine Sache über all diese Zahlen bemerken, und das ist, dass sie besser als angemessene als als Klassenleitungen bezeichnet werden. Unter einem so großen Rivalenpool ist der E5 ein bisschen generisch, auch nach außen zu betrachten, obwohl er zumindest einfach für das Auge ist. Mit einem Startpreis, der nur 33.000 Pfund nördlich liegt, ist das Debüt des Omoda auch nicht der billigste SUV auf dem Markt, aber die Marke bietet einige attraktive PCP -Angebote an, um diesem Problem entgegenzuwirken.

In Bezug auf das Bordkit sind die Dinge unkompliziert, wobei nur zwei Ausstattungsvarianten ausgewählt sind. Komfort und edel. Das Einstiegs-Komfortmodell ist auch ziemlich gut ausgestattet, mit LED-Scheinwerfern, 18-Zoll-Leichtmetallrädern, drahtlosen Android-Auto- und Apple-Carplays, Ladevorgängen und einer Umkehrkamera.

Für rund € 1.500 More fügt das Upgrade der Noble-Trim elektronisch einstellbare Vordersitze, eine angetriebene Heckklappe, ein Schiebedach, eine 360-Grad-Parkkamera und ein Sony-Stereo-System mit acht Lautsprechern hinzu.

Bereich, Batteriegröße und Laden

Modell Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit E5 257 Meilen 8,25 Stunden (0-100%, 7,4 kW) 28 min (30-80%, 80 kW)

Es gibt nur eine Batterie im Herzen des Omoda E5, und das ist eine 61,1 kWh -Einheit, die unabhängig vom Ausstattungsvolumen offiziell bis zu 257 auf dem WLTP -Kombinationszyklus zurückgibt.