Öl in Ihrem Ansaugkrümmer finden? Dies kann das sein, was los ist

Wie oben kurz bedeckt, kann eine kleine Menge Öl im Ansaugkrümmer nichts Außergewöhnliches sein. Wenn es jedoch eine große Menge Öl im Verteiler enthält, ist dies normalerweise ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Eine der häufigsten Ursachen für Öl, die in den Ansaugkrümmer oder einen anderen Teil des Luftsystems wie dem Motorluftfilter oder des Luftrauchs oder des Ansaugschlauchs einsteigt, ist ein beschädigter positiver Kurbelgehäuse -Lüftungssystem (PCV). Während des Standardbetriebs ist es normal für kleine Mengen an Kraftstoff oder Blasen, um in den Kurbelgehäuse zu schlüpfen. Das PCV -System ist so konzipiert, dass diese Kraftstoffdämpfe aus dem Kurbelgehäuse und zurück in die Brennkammern entlüfteten. Wenn dieses System jedoch beschädigt oder verstopft wird oder das PCV -Ventil selbst fehlschlägt, kann es Öl ermöglichen, dem Motor zu entkommen und seinen Weg in den Ansaugkrümmer oder einen anderen Teil des Luftaufnahmesystems zu finden.

Neben einem beschädigten PCV -System können einige andere Probleme dazu führen, dass Öl in Ihren Ansaugkrümmer gelangt. Ein weiteres relativ häufiges Problem sind getragene Kolbenringe oder beschädigte Zylinderwände. Kolbenringe funktionieren wie Dichtungen in den Zylindern Ihres Motors und sind so konzipiert, dass Gas vor der Brennkammern entkommen und gleichzeitig die Kolben eine Ölschicht zur Schmierung sammeln können. Wenn sich diese Geräte abnutzen oder Schäden erleiden, kann die Menge an Kraftstoff oder Blasen durch Eintritt in den Kurbelgehäuse zunehmen, wodurch das Ansaugsystem möglicherweise Öl aufgebaut wird. Zu den weiteren potenziellen Ursachen für eine Ölansammlung in Ihrem Ansaugkrümmer gehören ein Motorschlammproblem, abgenutzte Dichtungen und Dichtungen sowie fehlerhafte Turbolader oder Supercharger.