Notfallgasverzicht: Wie der Umzug der EPA Ihre Fahrkosten in diesem Sommer senkt

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was diese neueste Aktion der EPA bedeutet, müssen Sie zunächst genau wissen, was E15 -Benzin ist. Das US -Energieministerium beschreibt es als „Benzin mit 10,5% bis 15% Ethanol“. Ethanol ist eine klare und farblose Form von Alkohol. Es handelt sich um eine organische chemische Verbindung, die durch fermentierende landwirtschaftliche Produkte wie die Stärke in Maiskorn- oder Zuckerstangen hergestellt wird, und ist kein Erdölderivat wie reines Benzin. Daher ist es billiger zu produzieren und senkt daher die Kosten des Kraftstoffgemisches je nach Verhältnis. 98% des Gas, das Sie an Stationen finden, enthält bereits Ethanol, obwohl dies normalerweise auf 10% der Gesamtformel beschränkt ist.

Diese begrenzte Menge an Ethanol kann tatsächlich für Gas nützlich sein, das für bestimmte Motortypen verwendet wird. Es hat einen höheren Oktanspiegel als ethanolfreies Gas, was zu einer stabileren Verbrennung führt, und es hilft, den Kraftstoff zu sauerstoffhaltiger Sauerstoff zu senken, was tatsächlich die Luftverschmutzung verringern kann. Einige Autos, die als flexible Kraftstofffahrzeuge bekannt sind, können sogar mit einem Kraftstoff bezeichnet, der E85 namens E85 betrifft, was sich von normalem Benzin unterscheidet, da es bis zu 83% Ethanol ist.

High-Ethanol-Gas ist jedoch nicht ideal für alle Fahrzeuge. Abgesehen von flexiblen Kraftstofffahrzeugen sind nur herkömmliche Autos, Lastwagen und SUVs, die Modelle 2001 oder neuer sind, für das Ausführen von E15 -Gas zugelassen. Ältere Fahrzeuge, Motorräder, Hochleistungsmotorenfahrzeuge (Schulbusse, Lieferwagen usw.), Offroad-Fahrzeuge und die kleinen Gasmotoren, die in Produkten wie Kettensägen, Streichschneiden und Rasenmähern zu finden sind, sollten nicht auf Mischungen durchgeführt werden, die mehr als 10% Ethanol enthalten. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Gas, das hohe Mengen an Ethanol enthält, an Metallteilen Korrosion verursachen kann, was zu kleineren Motoren führt, aber es hat auch mit dem Grund zu tun, dass die höheren Konzentrationsmischungen überhaupt reguliert wurden: Verdunstungsemissionen.