Der Nissan Leaf hatte es seinerzeit besonders einfach, denn die elektrische Konkurrenz an Alltagsautos war dünn gesät - speziell in der Kompaktklasse, die in vielen europäischen Ländern von Dieselmotoren dominiert wurde. Mit dem Ariya will Nissan nun eine neue Ära der bezahlbaren Elektro-SUV einläuten und nach vielen schlechten Nachrichten und Geschäftszahlen wieder einmal positive Nachrichten generieren. Wie schon beim Leaf soll die Gunst der frühen Geburt für eine entsprechende Aufmerksamkeit und Nachfrage sorgen. Groß sind Hoffnungen - der Mittelklasse-SUV soll sich ab kommendem Jahr auch in Europa mit Elektro-Crossovern wie VW ID.4, Audi Q4 oder einem Mercedes EQB auseinander setzen. Bereits im vergangenen Herbst hatte die seriennahe Studie des Nissan Ariya für Aufsehen auf der Tokio Motorshow gesorgt. Nun können sich alle davon überzeugen, dass das Serienmodell keine nennenswerten Unterschiede zur Konzeptstudie aufweist. Im Innenraum bietet der Nissan Ariya Dank seines Radstandes von 2,78 Metern viel Platz für bis zu fünf Personen und eine ebenso neue Designsprache wie das Äußere. Die Bedienung ist geradezu minimalistisch. Viele Schalter sind in den Designflächen der Mittelkonsole oder im Armaturenbrett versteckt und die illuminieren erst bei Start des Elektro-SUV. Zentrale Funktionen wie Musikbedienung oder die Temperatureinstellung lassen sich zudem per Sprache steuern. Größer als bei der Konkurrenz sind die beiden 12,3 Zoll großen Display hinter dem Lenkrad und in der Mitte der Armaturentafel. Zudem gibt ein Head-Up-Display. Nähert sich der Fahrer seinem Auto, werden die Türen automatisch geöffnet. Fahrersitz, Lenkrad und die verschiebbare Mittelkonsole fahren in die gespeicherte Position. Ebenso wie die meisten Konkurrenten wird der 4,60 Meter lange Nissan Ariya mit verschiedenen Akkupaketen und Antrieben verfügbar sein. Für die Basisversionen mit 160 kW/218 PS/300 Nm gibt es ein 63-kWh-Akkupaket und Zweiradantrieb, während das Topmodell des Ariya 87 kWh E-4orce Performance Dank 87-kWh-Batterie, zusätzlicher Leistung (290 kW/394 PS/600 Nm) und Allradantrieb einen deutlich größeren Aktionsradius hat. Die Reichweiten liegen je nach Akku und Antrieb zwischen 340 und 500 Kilometern. Der je nach Akkupaket zwischen 1,8 und 2,3 Tonnen schwere Elektro-SUV verfügt über ein Drei-Phasen-Ladegerät für das Laden mit bis zu 22 kW zu Hause oder an einer öffentlichen Säule. DC-Schnellladungen sind mit bis zu 130 kW möglich. Während die Basisversionen 160 km/h schnell sind, können die leistungsstarken Modelle immerhin 200 km/h schnell sein. Die Anhängelast: 1,5 Tonnen. Die Preise stehen noch nicht fest, dürften jedoch bei rund 40.000 Euro beginnen. Stand: 20.07.2020 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller