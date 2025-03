New Mercedes Cla 2025: Massive 491 Meilen lange Reichweite für Mercedes ’neue kleine Salon

Wenn der neue Mercedes-Benz-Cla der dritten Generation später in diesem Jahr mit einem vollelektrischen Modell in der Aufstellung in den Handel kommt-und das Regelbuch für das Fahrbereich in seiner Klasse vollständig umschreiben.

Die Schlagzeile beträgt 491 Meilen im WLTP -Zyklus, eine Zahl, die nicht nur Zehn, sondern Hunderte von Meilen länger als einige Konkurrenten ist. Während dies mit freundlicher Genehmigung einer 85-kWh-Batterie erfolgt, die auch für die Klasse ziemlich klobig ist, hat Mercedes sowohl der Aerodynamik als auch der mechanischen und elektrischen Effizienz des Autos für einige ernsthaft beeindruckende On-Paper-Zahlen viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Neu in Mercedes (zwar nicht in der Branche) ist eine 800-Volt-Architektur, die Effizienz- und Verpackungsvorteile bietet und ein sehr schnelles 320-kW-Laden ermöglicht, wenn Sie ein öffentliches schnelles Ladegerät finden, das diese Art von Leistung liefern kann. Wenn Sie dies tun, können Sie in zehn Minuten theoretisch 200 Meilen Reichweite auffüllen.

Als nächstes kommt die Form des Autos. Es ähnelt dem ausgehenden CLA (wir werden in einer Sekunde auf Styling eingehen) und wie dieses Auto ist es sehr aerodynamisch effizient – noch mehr mit einem Luftwiderstandskoeffizienten von 0,21 für die 0,23 des Vorgängers. Es ist rutschiger als das neueste Tesla -Modell 3 von 0,219.