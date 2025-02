New DS No8 verspricht eine große Reichweite von 465 Meilen und eine superschnelle Ladung

Der DS Nr. 8 mag wie ein französisches Parfüm klingen, aber der Luxus -Ableger von Stellantis hofft, Premium -Verkäufe auszuschnüffeln, die an Audi, BMW, Polestar und Tesla gegangen wären. Ein Großteil des Plans basiert darauf, ein „ruhiges“ Eigentümererlebnis zu bieten, das eine Fahrkette von bis zu 465 Meilen zwischen den Gebühren und bis zu 310 Meilen ununterbrochenen Autobahnnutzung umfasst.

Mit Batterien, die in Frankreich als Joint Venture zwischen der DS -Muttergesellschaft Stellantis und ACC hergestellt wurden, wird der NO8 mit drei Antriebssträngen angeboten, die 227 PS, 242 PS oder 345 PS ergeben. Die leistungsstärkste Version verfügt über zwei Motoren und Allradantrieb, während der DS NO8 FWD-Langstrecken mit Frontantrieb den 242-PS-Motor hat und einen anspruchsvollen 465-Meilen-Bereich liefert.

Das Flaggschiff 345 BHP-Modell ist das schnellste und verwaltet in 5,4 Sekunden 0-62 Meilen pro Stunde, wobei Allradfahrten hilft, obwohl es normalerweise in der Frontantriebsform läuft, bis das Auto einen Traktionsverlust an den Vorderrädern mit ausgewählten Eco- oder normalen Modi erfasst. Sport und AWD-Optionen engagieren den dauerhaften Allradantrieb. Die FWD-Langstrecke deckt den Sprint von 0-62 Meilen pro Stunde in 7,7 Sekunden ab. Wählen Sie das am wenigsten leistungsstarke 227 BHP-Modell und 0-62 Meilen pro Stunde dauert 7,8 Sekunden. Alle haben eine Höchstgeschwindigkeit, die auf 118 km / h beschränkt ist.

Im Rahmen seines Plans, das Beste auf dem Premium -Automarkt zu übernehmen, sagt DS, dass sein Vorstoß auf die „Gelassenheit“ auch eine schnellere Ladung umfasst, um die Anzahl und Dauer der Stopps auf einer längeren Reise zu verringern. Das Unternehmen sagt, dass der Nr. 8 in der Lage ist, mit einer einzigen Ladung mit der Autobahngeschwindigkeit aus Paris zu fahren, wo das Auto entworfen wurde. Das sind 280 Meilen oder das gleiche wie von London nach Newcastle.