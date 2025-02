Neues Tesla -Modell Y Facelift für 2025: Cybertruck -Gesicht und mehr Reichweite für elektrischen SUV

Wenn das Äußere eine Umleitung aus dem aktualisierten Modell 3 markiert, ist das Innenraum des aktualisierten Y viel näher an seinem unteren Geschwister. Die aktualisierte Infotainment läuft in dem vertrauten 15,4-Zoll-Touchscreen-Display, das von einem 8-Zoll-Touchscreen für Rückseite verbunden ist. Sitzpassagiere. Das Armaturenbrett und die Steuerelemente wurden wie das Modell 3 und der CyberTruck auf das nötige Minimum zurückgezogen, was sich an die Steuung von fast allem über den Bildschirm gewöhnt hat. Es gibt nur ein paar berührungsempfindliche Tasten und Scrollräder am Lenkrad sowie einen Indikatorstiel.

Die Geräte -Updates umfassen die Stromanpassung für die Rücksitze, die Abkühlung für die vorderen und in den Startserie -Modellen – bisher für Großbritannien nicht bestätigt – eine Auswahl an schwarzen oder schwarzen und weißen Farbschemata, einem maßgeschneiderten hinteren Abzeichen und Pfütze.

Mechanisch der aktualisierte Modell-Y-Bereich umfasst Heckantriebs- und Langstrecken-Allradantriebsmodelle mit WLTP-Bewertungen von 289 Meilen bzw. 342 Meilen. Tesla hat nicht bestätigt, dass der erstere den britischen Boden tritt (sein Vorgänger nicht), während es in einigen Märkten auch einen langfristigen Hinterradantrieb auf dem Weg gibt. Die Ladegeschwindigkeiten betragen bis zu 250 kW, und natürlich profitieren alle Autos von Teslas weit verbreitetem Supercharger -Netzwerk.

Die Leistung hat sich verbessert, der Allradantrieb von 0 bis 62 Meilen pro Stunde in 4,3 Sekunden, eine halbe Sekunde schneller als zuvor-und es wird sicher eine Performance-Version geben, die zu folgen ist, wenn die Leistung von Supersportwagen für Ihr nächstes Familienauto Priorität hat. Zum Glück hat Tesla auch das Chassis -Tuning verbessert; Das ausgehende Auto könnte etwas fest sein, aber die Marke verspricht „zusätzlichen Komfort… und eine ruhigere Fahrt“ unter den Vorteilen des Facelifts.

Tesla hat die Preisgestaltung noch nicht aufgezeigt, aber wenn sie dem Vorsprung des Modells 3 der Vorstellung von Modell 3 folgen, können Sie erwarten, dass die Preise von rund 42.000 GBP beginnen, wenn der Umsatz in Großbritannien unmittelbar beginnt.