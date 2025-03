Neue Skoda Elroq Prototype Review

Der Skoda Enyaq war ein unbestreitbar erfolgreiches Debüt für Elektroautos für die tschechische Marke, aber es ist einige Jahre her, seit der Familiengröße Electric SUV unsere Straßen zum ersten Mal getroffen hat. Jetzt, endlich, gibt es auf dem Weg eine weitere Null -Emission -Skoda – die Skoda Elroq.

Anstatt sich den Hochrisikoweg zu nehmen, um zu versuchen, mit seiner Neuankömmlinge enorm bahnbrechend zu sein, hat Skoda stattdessen an einer bewährten Formel geklebt. Der Elroq basiert stark auf dem Enyaq, aber es ist etwas kleiner. Tatsächlich bezieht sich Skoda auf seinen neuen EV als „Electric Karoq“, was das beabsichtigte Gefühl der Vertrautheit weiter betont.

Vier Versionen des Skoda Elroq werden zusammen mit drei Batterieoptionen zum Verkauf angeboten. Das als ELROQ 50 bekannte Einstiegsmodell wird von einem 168-PS-Antriebsstrang und einer 55-kWh-Batterie angetrieben. Wenn Sie auf die Variante mit mittlerer Reichweite 60 aufsteigen, steigert die Leistung auf 201 PS und die Kapazität der Batterie auf 63 kWh.

Am oberen Ende der Aufstellung sitzen die ELROQ 85 und 85X. Beide sind mit einem 82 -kWh -Akku ausgestattet, von dem Skoda behauptet, dass das Auto mehr als 348 Meilen zwischen den Gebühren abdecken lässt. Der Standard 85 wird von einem einzelnen 282 -PS -Motor angetrieben, während der 85 -fache Dual -Motoren und eine kombinierte Leistung von 295 PS erhält. Diese Range-Toppers bieten auch die schnellste DC-Ladequote bei 175 kW an. Unabhängig davon behauptet Skoda jedoch, dass alle Elroqs trotz ihrer unterschiedlichen Batteriegrößen von 10 bis 80% in weniger als 28 Minuten übertroffen werden können.