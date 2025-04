Nein, der Chevy Camaro bietet keine französische Flagge – hier ist das, was das Emblem wirklich repräsentiert

Obwohl GM Authority nicht die ikonischen Stars hat, erzählt sie, dass sich die drei Farben tatsächlich auf die amerikanische Flagge beziehen. Es ist wichtig zu beachten, dass der legendäre Automobilhersteller aus Flint, Michigan stammt. Während es zunächst als Kutschenhersteller begann, wurde es im Laufe der Jahre, als es noch Durant-Dort-Kutschenunternehmen ernannt wurde, mehrere Automarken in seinem Portfolio gesammelt und geführt. Neben Chevrolet verfügt es auch über andere beliebte Namen wie Cadillac, GMC und Buick sowie einige andere, die nicht mehr in der Produktion sind.

Embleme waren für Autohersteller immer wichtig, wie Lamborghinis Bull oder Porsche’s Horse. In der Tat stellen einige Hersteller sogar einen Schritt weiter hervor, wie Mercedes sein Emblem für einige Modelle aufleuchtet. Wenn Sie die drei Streifen von Camaro in die Altschule in die Hände bekommen möchten, verfügt Ebay über eine Menge Vintage -Optionen, die Sie für rund 25 US -Dollar (oder mehr) kaufen können.