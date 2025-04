Müssen Sie wirklich vermeiden, dass die Geschwindigkeitsregelung im Regen verwendet wird?

Wenn Sie im Regen fahren und sich besorgt über die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das Auto während der gesamten Zeit sind, ist die Verwendung von Tempomat wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wenn Ihr Auto stehendes Wasser trifft und Sie schnell die Kontrolle wiedererlangen müssen, sind Sie möglicherweise in Schwierigkeiten. Aber was hat ein Experte zu sagen?

Der Chefingenieur für Fahrzeugdynamik von Continental Automotive in Nordamerika, Robert Beaver, sprach 2019 mit Jalopnik über die Verwendung der Geschwindigkeitsregelung im Regen. Laut Beaver braucht es viel Wasser, um Hydroplanierung zu verursachen, und selbst wenn es während der Tempomat auftritt, werden Sie dank des Stabilitätskontrollsystems des Autos wahrscheinlich sicher sein. „Wenn Sie ein Traktionskontrollereignis, ein ABS -Ereignis oder ein Stabilitätsereignis eingeben, wird die Geschwindigkeitsregelung ausgeschaltet.“

Der unabhängige Automobiljournalist Robert Pepper schrieb 2024 über das Leben zu kurz für langweilige Autos, dass sich das Gashebel des Autos während eines Hydroplaning -Events anpassen wird. Die Anpassung erfolgt in der Tat so schnell, dass Sie sie wahrscheinlich nicht schlagen konnten. „Das bedeutet, dass diese Idee, dass die Geschwindigkeitsregelung die Räder irgendwie außer Kontrolle geraten“, „schrieb Pepper,“ grundsätzlich falsch. “ Natürlich ist es immer am besten, Ihre Geschwindigkeit zu beobachten, obwohl Sie bei der Verwendung von Tempomat im Regen sind. Bei nassen Bedingungen zu schnell zu gehen kann zu einem Unfall führen, unabhängig davon, ob Sie die Geschwindigkeitsregelung verwenden oder nicht.