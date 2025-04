Müssen Sie das Motoröl wechseln, der schwarz wird?

Wie bereits erwähnt, verschlechtert sich das Motoröl im Laufe der Zeit, und während es sich verschlechtert, wird seine Farbe tendenziell dunkler. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Fahrzeug fahren, erwärmt sich der Motor auf eine optimale Betriebstemperatur. Wenn Sie dann Ihr Ziel erreichen und das Auto ausschalten, den Motor und das Öl, auf das es angewiesen ist, kühlen Sie sich ab. Dies wird als Wärmezyklus bezeichnet, und wiederholte Wärmezyklen sind einer der Faktoren, die zum Verdunkeln von Motoröl beitragen können. Darüber hinaus enthalten moderne Motoröle verschiedene Additive, um die Motorfunktion reibungslos zu unterstützen. Diese Additive können anfällig für Verfärbungen sein und das Öl im Laufe der Zeit dunkler aussehen lassen. Schließlich können sowohl die Oxidation als auch alle Trümmer, die das Öl sammelt, wenn es zirkuliert – insbesondere wenn der Motor alt ist und nicht immer richtig gehalten wurde – das Motoröl im Laufe der Zeit verfärben.

Es ist auch erwähnenswert, dass einige Fahrzeuge, wie diejenigen, die Dieselmotoren verwenden, viel häufiger schwarzes Öl haben. Dies ist hauptsächlich auf den Ruß zurückzuführen, der sich infolge des Dieselverbrennungsprozesses bildet, und es ist relativ häufig, dass das Öl in Dieselautos sehr schnell schwarz wird.

Wann genau bedeutet schwarzes Motoröl, es ist Zeit für eine Änderung? Wenn Sie kürzlich Ihr Motoröl ausgetauscht haben und feststellen, dass das Öl am Tauchstick extrem dunkel oder schwarz ist, gibt es höchstwahrscheinlich nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Wenn es jedoch sehr lange her ist, dass Ihr letzter Ölwechsel und das Öl schwarz ist, ist es am besten, es zu ersetzen. Wenn Sie sich nicht erinnern können, wie lange es seit Ihrem letzten Ölwechsel dauert, wechseln Sie es. Das Ersetzen Ihres Öls ist billig, einfach und eine der wichtigsten Wartungsformen, die Sie bereitstellen können.