Möchten Sie wissen, wie viel es kostet, einen SUV zu wickeln? Hier erfahren Sie, wie Sie online einen Kostenvoranschlag erhalten können

Egal wie Sie es in Scheiben schneiden, es gibt keinen Ein-Größe-Preis für Fahrzeugverpackungen. Nicht für SUVs oder eine andere Art von Vierrädern, da zahlreiche Faktoren die Kosten des Auftrags beeinflussen. Das Geschäft, das Sie für den Job machen, bieten möglicherweise höhere Preise als andere, wobei das Wickel voll oder teilweise in den Preis einhalten kann, und die Größe und Form des Fahrzeugs könnte auch eine Rolle spielen. Deshalb lohnt es sich, eine so kosmetische Investition so gut wie möglich zu ergreifen, da sie die wahrscheinlichen Kosten des Dienstes vorher untersucht haben.

Abgesehen von Schätzungsrechnern gibt es eine typische Preisspanne für die SUV -Verpackung, die sich bewusst ist – und es ist kein kleiner Geldbetrag, unabhängig von der Fall. Laut Kelley Blue Book zahlen Sie in einem kompakten oder auf andere Weise kleineren SUV in der Regel zwischen 3.200 und 4.500 US -Dollar für eine volle Verpackung. In der Zwischenzeit klettert der Bereich nach größeren SUVs, wobei die Kosten zwischen 3.500 und 5.000 US -Dollar liegen. Obwohl es nicht unmöglich ist, dass Ihre Rechnung über oder unter diesen Bereichen geht, sollte es nicht zu viel abweichen. Wenn Sie ein oder mehrere der Unternehmen finden, mit denen Sie über sie nachgegeben haben, sind es wahrscheinlich in Ihrem Interesse, sich mehr umzusehen, bis Sie einen weiteren im Einklang mit diesen Durchschnittswerten finden.