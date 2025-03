MK8.5 VW Golf R Review: Sinn und sensationell und sensationell

Wenn Sie für den Rest Ihres Lebens ein Auto auswählen müssten, um absolut alles zu tun, könnten Sie mit einem Volkswagen Golf R. nie wirklich schief gehen

Hier ist ein Auto, das immer die regelmäßigen Volkswagen Golf -Dinge gemacht hat – anständige Praktikabilität, leicht zu leben und angenehm genug, um zivil zu fahren – mit der Leistung eines richtigen Sportwagens, der nur einen Stich des Gas abgab. Oh, und wenn Sie einen größeren Kofferraum brauchten, gibt es immer das Anwesen.

Nichts davon hat sich mit der Einführung des MK8 vor einigen Jahren wirklich geändert, abgesehen von einigen Beschwerden mit Interieur und Technologie. Es ist ein Buchse aller Geschäfte geblieben und unbestreitbar die rundste heiße Luke auf dem Markt.

Es wäre wirklich schwer für Volkswagen, mit dem Mk8.5 Golf R falsch zu gehen, oder? Ja, ja. Ich werde Ihnen hier keinen Schock anbieten – es ist ähnlich wie zuvor, in einigen Bereichen und mit Raum für Verbesserungen in anderen etwas besser.

Änderungen sind nicht das, was Sie als drastisch bezeichnen würden. Der größte kommt in Form eines Leistungsschubs, wobei das erfrischte Auto jetzt 328 PS und 310 lb FT aus seinem 2,0-Liter-Turboch-EA888 Vier-Pot produziert. Das ist neu für uns in Großbritannien, aber es entspricht einem Zustand der Melodie, der in einer selten bekannten R 333-Ausgabe zu sehen ist, die zuvor in Europa verkauft wurde.

Das wird immer noch ausschließlich über ein Siebengang-DSG-Getriebe zu einem Allradantriebssystem gesendet und wird immer noch als 4,6-Sekunden-Zeit mit 0-62 Meilen pro Stunde anbietet.

Auf dem Papier ist kein schneller, aber die Realität ist, dass sich das bereits punchische R noch stärker anfühlt als zuvor. Das Sensation, das es bietet, ist immer noch ein wenig verwirrend für einen Golf, und die Vielseitigkeit des Motors ist beeindruckend. Die Drosselklappenreaktion ist scharf, das Getriebe ist schnell mit ihren Änderungen und hat ein gutes Talent, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Verhältnis zu sein.

Es erfordert einige Wählen, um das Beste auf den Straßen in Großbritannien herauszuholen. Wenn Sie sich wie ein absolutes Helm fühlen, können Sie sich für den neuen „Spezial“ -Modus entscheiden, der alles für den Nürburgring einstellt, aber dies auf unseren Straßen, die Sie einmal und dann nie wieder versuchen werden. Zu diesem Zeitpunkt wird es einfach zu knochenschüttelt, um sich zu lohnen.

Der Sweet Spot besteht darin, alles in die rastste Umgebung zu wählen, mit Ausnahme der Federung, die am besten bequem bleibt. Wenn Sie dies tun, sind Sie mit einem Auto, das mächtig schnell und dennoch konform ist. Es ist immer noch nicht genau das, was Sie als engagiert bezeichnen würden-die Lenkung und ein Gefühl der Trennung haben Sie nicht mit einem Honda Civic Type R-aber der Kompromiss ist ein Auto, mit dem Sie auf die Leistung von häufiger zugreifen können, vor allem dank des Ultra-Grippy 4Motion All-Wheel Drive-Systems.

Wenn Sie die Theatrie aufbauen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie das Kästchen für das AKRAPOVIC -Auspuffanlage ankreuzen. Auch hier ist es nicht neu, aber es klingt immer noch brillant – betrachten Sie dies als eine Ankündigung des öffentlichen Dienstes.

Wenn Sie nur versuchen, normale Auto -Dinge zu machen, anstatt wie eine völlige Meise zu fahren, ist auch der Golf R hervorragend. Es fährt gut, es gibt alle Assistenztechnologie, die Sie wirklich brauchen könnten, und Platz im Rücken ist für Ihre statistischen 1.74 Kinder weiterhin genug. Oh, und wenn Sie mehr Platz brauchen, gibt es immer noch das Anwesen.

Über mehr Strom, der „Special“ und einen „Drift“ -Modus (den ich nicht offiziell funktionieren kann, die überraschend gut funktionieren) sind die neuen Tricks von Volkswagen Golf R weitgehend mit dem Rest des Bereichs, den wir in letzter Zeit in den Bewertungen behandelt haben, weitgehend gleich. Das heißt, ziemlich gut und besser als der ursprüngliche MK8. Abgesehen von einer kleinen Sache.

Sie sehen, wie wir Anfang dieses Jahres herausgefunden haben, dass er mit seinem Engineering-Team sprach, bleibt der R der einzige Golf, der immer noch alberne Touch-sensitive Lenkradknöpfe verwendet. Dies liegt daran, dass die technischen Kosten für die Funktionsweise des R -Modus -Tastens mit einem physischen Schalter zu viel zu den Gewinnmargen geschnitten worden wären. Boo und Zischen.

Das bringt mich ordentlich auf die Kosten des VW Golf R. Es beginnt bei einem Fiver von 44.000 Pfund, was in einem modernen Kontext eines Toyota gryaris genauso angemessen erscheint, und ein FL5 Honda Civic Typ R mit einer Berührung von über 50.000 Pfund. Dann ein Kinderspiel, oder?

Sobald Sie die Optionen an das Ticken haben, werden die Dinge etwas komplexer. Der Civic ist ein Paket mit einem Preis, während dieser spezielle Golf R-mit dem Must-Have-Auspuff, 19-Zoll-Legierungen und verbesserten Lautsprechern unter anderem 52.450 Pfund.

Jetzt haben Sie eine Entscheidung zu treffen. Wenn es ein Kauf mit meinem Herzen wäre, wäre der aufregendere Civic schwer weiterzugeben, aber mit meinem Kopf ist der Golf mehr Sinn. Es ist vernünftig und doch sensationell.