Mini Aceman Review

Als Mini ist das Sternhandling ein Muss. Der Aceman E macht so viel Spaß, wie Sie von einem Mini hoffen können, nicht so scharf wie die Luke, aber Sie werden immer noch Schwierigkeiten haben, Schuld daran zu finden, wie unterhaltsam es ist, sich in die Ecken zu schleudern. Was weniger Spaß macht, ist die Fahrt und auf alles andere als sanfte Straßen fühlt sich der Aceman übermäßig fest. Ein Nebeneffekt von ist vielleicht Gewicht, aber etwas, mit dem Sie entweder eingehen können, oder Sie werden eine sofortige Ausschaltung finden – unsere Empfehlung wäre, auf jeden Fall eine anständige Testfahrt zu haben, bevor Sie sich zu einem Kauf verpflichten.

Mini hat den Aceman acht „Erlebnisse“ verliehen, die eine Mischung aus Antriebsmodi und Themen für seinen riesigen zentralen Touchscreen sind. Nur drei von ihnen – Kern-, Grün- und Go -Kart verändern die Eigenschaften des Autos. Core ist der Standard -Antriebsmodus und gleicht die Leistung und Effizienz eher gut aus. Bei Green geht es darum, so viele Meilen wie möglich aus der Batterie herauszuholen, das Gas ein wenig zu betäuben und Sie zu ermutigen, es einfach zu machen. Go Kart ist das, was die meisten „Sport“ -Modus nennen, und schärft das Auto, damit die Dinge eine Berührung mehr wachsam fühlen. Von den drei Modi glauben wir, dass Sie die meiste Zeit im Kern verbringen werden, da es am besten zum Auto passt.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Der Aceman teilt das Innenarchitektur mit dem Rest der mini -Reihe der aktuellen Generation. Über dem Lenkrad befindet sich kein Instrument -Binnacle, sondern verwendet ein Standard -HUD, wobei die Geschwindigkeit auf dem Touchscreen angezeigt wird. Sie sind eine Kombination, die gut funktioniert, obwohl es sich zunächst etwas seltsam anfühlt. Der Rest des Innenraums fühlt sich gut gemacht und klobig genug, um alles zu überdauern, was Sie sich entscheiden, um es zu werfen, während ein Meer aus intelligentem Stoff, Gurten und ordentlichen, punktfreien Designelementen der Kabine weiteren Charme verleiht.