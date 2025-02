MG4 EV Review

Der MG4 war der erste maßgeschneiderte elektrische MG, der in Großbritannien in den Handel kam, und schickte echte Schockwellen im gesamten Markt, als er im Jahr 2022 debütierte. Dieser vollelektrische Familien-Fließheckblatt soll mit dem Volkswagen-ID und Renault-Megane-E-Tech konkurrieren.

Es ist immer noch verlockend, wenn Sie sich auch durch die Line-up machen, wobei das Langstreckenmodell nur den Startpreis auf 29.495 GBP erhöht. Mit der Fancier Trophy Spec werden Sie um rund 32.000 GBP für die Langstreckenversion oder 36.000 GBP für die erweiterte Reichweite zurückgeführt. Dies bedeutet, dass selbst der Top-Spec4-MG4 weniger als 1.000 GBP teurer ist als ein Basismodell-Volkswagen-ID.3, der bei weit über 35.000 GBP beginnt.

Wenn Sie sich an MG an sein reiches Sportwagenerbe erinnern, werden Sie am besten von der MG4 XPOWER versorgt. Dies ist das heiße Fließheck -Mitglied der MG4 -Familie mit 429 PS vom Fass und beginnt bei 36.495 €. Dieser Preis macht die XPOWER zu einem der billigsten Autos, die das Wahrzeichen von 0-62 km / h in weniger als 4,0 Sekunden vervollständigen können.

Der Einstiegs-MG4 verwendet eine 51-kWh-Batterie, die mit einem Elektromotor von 167 PS für eine WLTP-kombinierte Reichweite von 218 Meilen kombiniert ist, während die Langstreckenversion einen 201 PS-Motor erhält, der von einer größeren 64-kWh-Batterie betrieben wird. MG sagt, dass diese Kombination ausreicht, um je nach genauer Spezifikation 270-281 Meilen abzudecken.