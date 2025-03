MG ZS EV Review

Die 110-Meilen-Steigerung des Reichweite über dem Vorgängermodell ist einer deutlich größeren Batterie zu verdanken. Das Vorab-Modell verwendete eine 44,5 kWh-Einheit, während die Langstreckenversion des aktualisierten ZS EV ein viel größeres 72,6 kWh-Pack erhält. Anfang 2022 stellte MG auch ein Einstiegs-Standardauto ein, das eine Reichweite von 198 Meilen bietet und bei etwa 30.500 GBP begann. Beide kosten einen Chunk mehr als den Standard-Benzin-Mg Zs, bieten jedoch einen guten Wert für einen elektrischen SUV.

Sowohl in Standard- als auch in Langstreckenformen ist das ZS EV in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: SE und Trophäe. Die SE ist unsere Auswahl der Aufstellung, da sie mit Standardausrüstung, einschließlich LED-Scheinwerfern, adaptiver Geschwindigkeitsregelung, schlüssellosen Eintritt, Fahrzeug-zu-Lade-Ladung, einer 360-Grad-Parkkamera und einem 10,1-Zoll-zentralen Touchscreen beladen wird. Jedes Modell verfügt außerdem über eine Reihe von Fahrerassistenzsystemen namens „MG Pilot“, darunter Hilfsmittel, Warnungen für Fahrspurabteilung, Verkehrsassistent und High-Beam-Assist.

Danach bauen teuer Trophäen-Spec-Modelle und fügen ein Panorama-Schiebedach, einen Polster im Lederstil, Dachschienen, beheizte Vordersitze, einen leistungsverstellbaren Fahrersitz und das Ladung des drahtlosen Telefons hinzu. Auch für kurze Zeit gab es eine Trophäenverbindung auf der Preisliste, aber nur einige zusätzliche Live -Dienste für die Infotainment, einschließlich Wetter, Verkehr und Amazon Prime.