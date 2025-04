Die unmögliche Gleichung gelöst: Ein Hybrid-SUV, der Platz, Einsparungen und ökologische Privilegien vereint

Der MG HS PHEV revolutioniert den Markt der Hybrid-SUVs mit einer beeindruckenden Kombination aus Raumangebot, Wirtschaftlichkeit und umweltfreundlicher Technologie. Mit einer elektrischen Reichweite von 100 Kilometern und einem geräumigen Innenraum setzt der chinesisch-britische Hersteller neue Maßstäbe in einem hart umkämpften Segment. Doch was macht diesen Plug-in-Hybriden so besonders und warum könnte er die perfekte Lösung für umweltbewusste Familien sein?

Raum und Reichweite vereint: Der neue Maßstab für Familien-SUVs

Mit einer Länge von 4,67 Metern positioniert sich der MG HS PHEV zwischen dem Toyota RAV4 und dem Hyundai Santa Fe. Diese Größe ist für ein Fahrzeug dieser Preisklasse außergewöhnlich und bietet Familien ein großzügiges Platzangebot. Der lange Radstand ermöglicht eine hervorragende Beinfreiheit im Fond, sodass drei Erwachsene bequem Platz finden.

Trotz der 21,4-kWh-Batterie bietet der Kofferraum immer noch respektable 451 Liter Stauraum – mehr als ausreichend für den täglichen Familienbedarf oder Urlaubsreisen. Die Innenausstattung überzeugt mit hochwertigen Materialien, einem ergonomischen Armaturenbrett und einem großen zentralen Touchscreen. Die Verarbeitungsqualität hat sich gegenüber früheren MG-Modellen deutlich verbessert und nähert sich nun europäischen Standards.

Bei der Motorisierung setzt MG auf eine leistungsstarke Kombination: Ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 142 PS wird durch einen 183 PS starken Elektromotor ergänzt, was eine Systemleistung von beeindruckenden 272 PS und 480 Nm Drehmoment ergibt. Diese Kombination macht den HS PHEV zu einem der leistungsstärksten Fahrzeuge in seinem Preissegment und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 6,9 Sekunden.

Die wahre Innovation liegt jedoch in der elektrischen Reichweite. Mit bis zu 100 Kilometern nach WLTP-Zyklus übertrifft der MG HS PHEV viele deutlich teurere Konkurrenten. Im realen Betrieb bedeutet dies 50 bis 80 Kilometer rein elektrisches Fahren – mehr als genug für die meisten täglichen Pendelstrecken. Der Volkswagen Tayron mit 124 km elektrischer Reichweite ist zwar etwas besser positioniert, kostet aber auch deutlich mehr.

Wirtschaftlichkeit trifft auf modernste Hybridtechnologie

Der Preis ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Hybrid-SUVs, und hier setzt der MG HS PHEV neue Maßstäbe. Ab 37.990 € für die Comfort-Ausstattung und bis zu 41.290 € für die Luxury-Version bietet er ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders attraktiv sind die Leasing-Angebote: ohne Anzahlung und mit eingeschlossener Vollkaskoversicherung für das erste Jahr.

Die monatlichen Raten beginnen bei 399 € für die Comfort-Version und 439 € für die Luxury-Ausstattung, bei einer Laufzeit von 49 Monaten und 40.000 Kilometern. Ein vergleichbares Angebot ist bei konventionellen Herstellern im PHEV-Segment kaum zu finden, wo die monatlichen Raten oft deutlich über 400 € liegen.

Während aktuell keine staatlichen Zuschüsse für PHEVs verfügbar sind, profitieren Fahrer dennoch von reduzierten Steuern, in vielen Regionen kostenlosen Zulassungen und dem Zugang zu Umweltzonen. Die neue Hybridantriebstechnologie von Volkswagen zeigt, dass auch deutsche Hersteller das Potenzial dieser Antriebsart erkannt haben – allerdings zu deutlich höheren Preisen.

Die Kraftstoffeffizienz des MG HS PHEV ist beeindruckend: Im gemischten Betrieb werden nur 0,5 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, mit CO₂-Emissionen von lediglich 14 g/km. Die Batterie lässt sich in etwa 5 Stunden an einer Haushaltssteckdose oder in weniger als 3 Stunden an einer 7-kW-Ladestation aufladen.

Im Vergleich dazu zeigt sich, dass selbst moderne Dieselmotoren trotz ihrer Vorteile in puncto Effizienz und Umweltfreundlichkeit mit einem gut genutzten Plug-in-Hybriden kaum mithalten können. Der MG HS PHEV verbindet die Vorteile beider Welten – die Reichweite eines Verbrenners mit der Umweltfreundlichkeit eines Elektroautos.

Technologie und Komfort ohne Kompromisse

Die Serienausstattung des MG HS PHEV lässt kaum Wünsche offen. Ein 10,1-Zoll-Touchscreen mit Navigationssystem, Apple CarPlay und Android Auto Kompatibilität, beheizbare und elektrisch verstellbare Vordersitze sowie das MG Pilot Fahrerassistenzsystem sind serienmäßig. Letzteres umfasst Notbremsassistent, Spurhalteassistent und adaptiven Tempomat.

Je nach Ausstattungsvariante kommen eine 360°-Kamera und ein großes Panorama-Schiebedach hinzu. Diese Ausstattungsmerkmale findet man bei europäischen Konkurrenten oft erst in deutlich teureren Modellen. Die Herstellergarantie von 7 Jahren oder 150.000 Kilometern unterstreicht das Vertrauen von MG in die Qualität des Fahrzeugs.

Das äußere Erscheinungsbild des HS PHEV ist elegant und imposant. Die fließende Silhouette wird durch Leichtmetallfelgen und Dachreling aufgewertet. Die Frontpartie besticht durch einen verchromten Kühlergrill, ausdrucksstarke LED-Scheinwerfer und eine muskulöse Stoßstange, die dem SUV eine starke Präsenz auf der Straße verleiht.

Das automatische 10-Gang-Getriebe sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den beiden Antriebsarten. Das Cockpit ist modern gestaltet mit einem intuitiven Interface, optionaler Lederausstattung und stimmungsvoller Ambientebeleuchtung – eine Umgebung, die auch bei langen Fahrten für Komfort sorgt.

Für Familien, die nach einem geräumigen SUV mit umweltfreundlicher Technologie suchen, bietet der Markt inzwischen verschiedene Optionen. Neben dem MG HS PHEV gibt es beispielsweise auch den Jaecoo 7 Family SUV mit attraktiven Finanzierungsangeboten. Oder für diejenigen, die maximale Reichweite suchen, könnte der Dacia Bigster mit seinem unverwüstlichen Motor und beeindruckender Reichweite eine Alternative darstellen.

Der Gamechanger im PHEV-Segment

Der MG HS PHEV hat sich von einem Außenseiter zu einem unverzichtbaren Akteur im Segment der elektrifizierten Familien-SUVs entwickelt. Er zielt auf einen strategischen Bereich ab: SUVs mit Elektrifizierung, die bei etablierten Marken zwischen 40.000 und 55.000 € kosten. Mit einem Einstiegspreis um 38.000 € und attraktiven Leasing-Angeboten ohne Anzahlung positioniert sich MG sehr wettbewerbsfähig.

In Bezug auf Größe, Ausstattung, elektrische Reichweite und Preis-Leistungs-Verhältnis hat der MG HS PHEV praktisch keinen direkten Konkurrenten. Er spricht all jene an, die einen Plug-in-Hybrid-SUV ohne Kompromisse bei Raum, Leistung oder Finanzierung suchen.

Mit dem HS PHEV beweist MG, dass es möglich ist, die scheinbar unmögliche Gleichung zu lösen: ein geräumiger SUV mit beeindruckender elektrischer Reichweite zu einem erschwinglichen Preis. In einem Markt, der von Toyota, Ford, Peugeot und Hyundai dominiert wird, bringt die ursprünglich britische, jetzt unter chinesischer Flagge (SAIC-Gruppe) fahrende Marke frischen Wind in das strategisch wichtige Segment der Plug-in-Hybride.