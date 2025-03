MG Cyberster Review

Es gibt natürlich eine Reihe von brennbetriebenen Sportwagen, die immer noch mit dem Cyberster kämpfen werden, aber im Gegensatz zu MGs der nicht allzu fernigen Vergangenheit ist der Mazda MX-5 nicht mehr die Erzfeind der Marke. Stattdessen ist der MG-Cyberster mit seinem Preisschild von 55.000 GBP, bis zu 503 PS und einer Zeit von nur 3,0 Sekunden und einer Zeit von nur 3,0 Sekunden, an den Porsche 718 Cayman und Alpine A110 abzielt.

Um dem MG zu helfen, mit diesen hochkarätigen Konkurrenten Schritt zu halten, ist der Cyberster mit einer Auswahl von zwei Ausstattungsvarianten erhältlich, jeweils ein eigenes Antriebsstrang -Setup. Das erste ist das Einstiegs-Trophäenmodell, das von einem einzelnen Heckmotor mit 335 PS angetrieben wird. Diese Version beansprucht eine offizielle Zeit von 5 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 121 Meilen pro Stunde. Das Standard-Kit umfasst 19-Zoll-Leichtmetallräder, ein 10,25-Zoll-Touchscreen-Infotainment-System mit Apple CarPlay und Android Auto und ein Bose-Soundsystem mit acht Lautsprechern.

Diejenigen, die eine ernsthaftere Leistung wünschen, werden vom Allrad-GT-Modell in Versuchung gestellt. Dies wird von einem Dual-Motor-Setup angetrieben, das 503 PS auspumpt und den Wahrzeichen von 0-62 MPH Sprint in nur 3,2 Sekunden vervollständigt. Die Höchstgeschwindigkeit des Cyberster GT steigt auch leicht auf 125 km / h an, und einige sportlichere Funktionen werden ebenfalls hinzugefügt, einschließlich der Startkontrolle und größeren 20-Zoll-Leichtmetallrädern.