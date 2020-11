Mercedes S Maybach

Als ob die Langversion der neuen Mercedes S-Klasse nicht schon exklusiv genug wäre, fährt der Mercedes Maybach schon in Sachen Dimensionen in einer eigenen Liga. Der Radstand wurde nochmals um 18 Zentimeter auf 3,40 Meter verlängert, um den Fond zu einer belederten und filigran klimatisierten Erlebnisinsel zu machen. Die vielfach verstellbaren Ledersessel hinten verfügen nicht nur über eine Massagefunktion, sondern lassen sich zum entspannten Liegen auf bis zu 43,5 Grad neigen. Wer statt zu lümmeln im Fond arbeiten muss, der kann die Rücklehnen auf 19 Grad und damit nahezu aufrecht stellen. Und wer die Füße auch bei Gardemaß komplett ausstrecken will, der kann die Lehne des Beifahrersitzes nochmals um 23 Grad nach vorne fahren lassen. Die Einstiege in die beiden Luxussessel der zweiten Reihe sind eher Tore denn Türen und lassen sich auf Wunsch nach Rolls-Royce-Vorbild auch elektrisch öffnen und schließen - sogar vom Fahrersitz aus. Wie schon beim Vorgänger wurde wegen des deutlich verlängerten Radstandes in der C-Säule ein drittes Seitenfenster in den 5,47 Meter langen Edel-Benz verbaut. Seitdem Maybach keine eigene Marke mehr ist, zwischenzeitlich eingestellt wurde und dann als Edelversion der S-Klasse ihre Wiederauferstehung feierte, ist aus dem einstigen Ladenhüter ein echtes Erfolgsmodell geworden. Insbesondere durch die große Nachfrage in China wurden pro Monat durchschnittlich 600 bis 700 Fahrzeuge verkauft, was sich seit 2015 auf 60.000 Fahrzeuge summiert. Auch, weil die Maybach S-Klasse nicht allein mit einem Zwölfzylinder, sondern ebenfalls mit Sechs- und Achtzylindern zu deutlich günstigeren Preisen angeboten wurde. Präsentation Maybach | Video: Mercedes Das Video größer ansehen Das soll sich bei der Neuauflage nicht ändern. Den Auftakt werden jedoch speziell in Europa und Asien die beiden Versionen bilden, deren Acht- und Zwölfzylinder 370 kW/500 PS (S 580) und 450 kW/612 PS (S 680) leisten. Erstmals ist der Maybach S 680 auch als Zwölfzylinder obligatorisch mit einem Allradantrieb ausgestattet. Ähnlich hatte es vor drei Monaten der direkte Wettbewerber des Rolls-Royce Ghost vorgemacht, dessen Normalversion mit mehr als 5,50 Metern jedoch bereits länger ist als die neue Maybach S-Klasse in der Maximalausdehnung. Doch bei den V8- und V12-Triebwerken wird es nicht bleiben: Auch Reihensechszylinder mit und ohne Plug-In-Modul sind fest eingeplant. Alle Motoren verfügen über ein 48-Volt-Bordnetz mit Startergenerator.

Wie schon bei der normalen Mercedes S-Klasse passt sich das vernetzte Fahrwerk allen Gegebenheiten an

Noch spektakulärer als die Antriebe ist jedoch die Luxusausstattung der Maybach-Modelle. So bietet die Ambientebeleuchtung 253 einzelne LED, der Kühlschrank zwischen den Fondsitzen kann seine Temperatur zwischen ein und sieben Grad für die perfekte Champagner-Temperatur variieren und es dauert gut eine Woche, ehe die auf Wunsch erhältliche Zweifarblackierungen mit handgemalter Coachline fertiggestellt wurde. Wie es in dieser Liga selbstverständlich ist, lässt sich die Maybach S-Klasse maximal individualisieren. Erstmals gibt es nicht nur beheizte Kissen in den hinteren Kopfstützen, sondern auch eine ergänzende Massagefunktion für die Wadenauflagen sowie eine getrennte Nacken- und Schulterheizung. Wie einst bei Cabrio und Coupé werden die Fondgurte erstmals elektrisch angereicht. Mit der aktiven Fahrgeräuschkompensation wird der Innenraum noch leiser. Ähnlich wie bei Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung verringert das System tieffrequente Geräusche mit Hilfe gegenphasiger Schallwellen, die aus dem Burmester-Soundsystem heraustönen. Für Sicherheit an Bord und eine größtmögliche Alltagstauglichkeit sorgen die aus der S-Klasse bekannten Hightech-Systeme sowie die mitlenkende Hinterachse, die den Wendekreis um fast zwei Meter reduziert. Oder die LED-Scheinwerfer, die mit ihren jeweils 1,3 Millionen Bildpunkten auch Symbole und Hilfslinien auf die Fahrbahn vor dem Auto projizieren können. Der Fondairbag dürfte bei schweren Frontalkollisionen die Belastungswerte an Kopf und Nacken für die dortigen Insassen deutlich reduzieren. Die neue Maybach S-Klasse ist erstmals mit 18 Airbags ausgestattet. Wie schon bei der normalen Mercedes S-Klasse passt sich das vernetzte Fahrwerk allen Gegebenheiten an und kann im Falle eines drohenden Seitencrashs das ganze Fahrzeug nach oben schießen, um den Überlebensraum zu vergrößern. Mehr geht aktuell wohl nicht - egal ob mit Stern auf dem Kühlergrill oder dem MM-Signet auf der C-Säule. Stand: 20.11.2020 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://bit.ly/3kR3VMQ Ort: Stuttgart