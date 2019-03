Wem eine Limousine zu wenig variabel und ein Kombi zu langweilig ist, der dürfte an dem neuen Mercedes CLA Shooting Brake einmal mehr Gefallen finden. Das Heck hängt nicht mehr so träge herunter wie beim Vorgänger und allgemein sind die Formen straffer und weniger ausladend als bei der ersten Generation, die vielen wie eine Hornisse vorkam. Die Neuauflage zeigt mit drahtiger Front und schickem Heck deutliche Anleihen an den großen Bruder Mercedes CLS, von dem es wegen geringer Nachfrage allerdings keinen Shooting Brake mehr geben wird. Der ab Herbst 2019 im ungarischen Werk Kecskemét produzierte Mercedes CLA Shooting Brake ist mit einer Länge von 4,69 Metern 48 Millimeter länger als bisher, 53 mm breiter und schrumpfte ganz leicht in der Höhe. Alle, denen der Shooting Brake bisher zu unpraktisch war, werden sich über eine 87 Zentimeter breite Ladeöffnung freuen und dass das Ein- und Ausladen durch eine elektrische Heckklappe erleichtert wird. Das Ladevolumen stieg marginal auf 505 Liter. Der Innenraum des Shooting Brake ist weitgehend identisch mit dem der CLA Limousine. Beide bieten einen modernen Innenraum, sportliches Flair und das Bediensystem MB UX. "Außerdem lässt sich die Sprachassistenz nun nicht mehr von sich unterhaltenden Passagieren irritieren, sondern beantwortet nur die Befehle desjenigen, der das System mit ‚Hey Mercedes‘ zuletzt aktiviert hat", erklärt Sajjad Khan, verantwortlich für den Digitalisierungsbereich von Mercedes. Neu ist die Steuerung von Komfortdetails im CLA Shooting Brake. Funktionen der Klimaanlage und der Sitze (Heizung, Belüftung, Massage) sowie Licht- und Musikstimmungen werden gezielt genutzt, um je nach Stimmung des Kunden eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen. Beim Fahrverhalten sollen sich insbesondere der niedrigere Schwerpunkt und die breitete Spur positiv bemerkbar machen. Wenn der Mercedes CLA Shooting Brake im Herbst auf den Markt kommt, wird er über das Motorenportfolio verfügen, das auch für A-Klasse oder CLA Limousine verfügbar ist. Wahlweise gibt es Handschaltung oder siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe sowie Front- oder Allradantrieb. Spitzenmotorisierung des CLA Shooting Brake mit seinem Zweiliter-Turbo wird der CLA 250, der 165 kW/225 PS und 350 Nm maximales Drehmoment leisten wird. Sein Normverbrauch: 6,2 Liter auf 100 km. Stand: 07.03.2019 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Genf