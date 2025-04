Europa ist besessen von Elektromotoren und Dreizylindern, während Japan den 2,5-Liter-Saugmotor feiert.

In einer Zeit, in der die europäische Automobilindustrie zunehmend auf Elektrifizierung und Downsizing setzt, geht Mazda mit der kommenden MX-5 Generation einen bemerkenswert anderen Weg. Der japanische Hersteller bleibt seinen Prinzipien treu und setzt bei der neuen MX-5 NE auf einen atmosphärischen 2,5-Liter-Motor – eine Entscheidung, die Enthusiasten begeistern dürfte.

Die japanische Treue zum Verbrennungsmotor

Seit 1989 definiert der Mazda MX-5 das Konzept des leichten, erschwinglichen Roadsters neu. Mit der kommenden Generation, intern als „NE“ bezeichnet, bleibt Mazda diesem erfolgreichen Rezept treu. Im Gegensatz zu vielen europäischen Herstellern, die auf elektrische Antriebe wie im BMW i5 setzen, entwickelt Mazda einen neuen 2,5-Liter-Saugmotor namens Skyactiv-Z.

Dieser Motor verzichtet bewusst auf Turboaufladung und Elektrifizierung. Stattdessen nutzt er eine innovative Lambda-1-Verbrennungstechnologie, die eine vollständige Kraftstoffoxidation ermöglicht. Dies reduziert Emissionen erheblich, ohne die direkte Motorcharakteristik zu beeinträchtigen. Der neue Skyactiv-Z-Motor wird die strengen Euro-7-Normen erfüllen, obwohl er weder ein kleinvolumiger Dreizylinder noch ein elektrifizierter Antrieb ist.

Diese Entscheidung steht in starkem Kontrast zur vorherrschenden europäischen Strategie, bei der Downsizing und Elektrifizierung dominieren. Während europäische Hersteller zunehmend auf kleine, aufgeladene Motoren oder vollständig elektrische Antriebe umsteigen, beweist Mazda, dass atmosphärische Verbrennungsmotoren mit größerem Hubraum nach wie vor eine Zukunft haben können – wenn sie entsprechend optimiert werden.

Mazda baut nicht nur auf die Tradition des Saugmotors, sondern setzt auch weiterhin auf ein manuelles Getriebe und Hinterradantrieb – Elemente, die für ein authentisches Fahrerlebnis unerlässlich sind, aber in der modernen Automobilindustrie zunehmend selten werden.

Leichtbau und Fahrfreude statt Elektrifizierung

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des kommenden MX-5 NE ist das angestrebte Gewicht von unter 1.000 kg. In einer Zeit, in der selbst Kompaktfahrzeuge routinemäßig 1.300 kg oder mehr wiegen, ist dies eine beeindruckende Leistung. Mazda setzt konsequent auf die Philosophie des Leichtbaus, um Agilität und Fahrvergnügen zu maximieren, anstatt schwere Batterien und Elektromotoren zu integrieren.

Die Länge des Fahrzeugs wird weiterhin unter vier Metern bleiben, was nicht nur die Wendigkeit verbessert, sondern auch die Alltagstauglichkeit in urbanen Umgebungen erhöht. Während sparsame Stadtautos wie der Opel Corsa auf Effizienz ausgerichtet sind, konzentriert sich der MX-5 auf das pure Fahrerlebnis.

Die Beibehaltung eines Frontmotors mit Längsbauweise, gekoppelt mit einem manuellen Getriebe und Hinterradantrieb, unterstreicht Mazdas Engagement für die traditionelle Sportwagenkonfiguration. Diese Anordnung gewährleistet eine optimale Gewichtsverteilung und bietet jene direkte mechanische Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug, die bei modernen, stark elektronisch gesteuerten Autos oft verloren geht.

Mazdas „Jinba Ittai“-Philosophie – die Einheit von Pferd und Reiter – bleibt das Leitprinzip für den MX-5. Diese Fokussierung auf das symbiotische Verhältnis zwischen Mensch und Maschine steht im Gegensatz zu aktuellen Entwicklungen, bei denen Fahrassistenzsysteme und digitale Schnittstellen zunehmend die direkte Kontrolle des Fahrers übernehmen.

Gegen den Strom der europäischen Automobilindustrie

Während die europäischen Regulierungsbehörden den Übergang zu Elektrofahrzeugen vorantreiben und viele Hersteller bereits den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor angekündigt haben, zeigt Mazda einen alternativen Weg auf. Der japanische Hersteller beweist, dass umweltfreundliche Mobilität nicht zwangsläufig Elektrifizierung bedeuten muss.

Im Vergleich zu chinesischen Elektroautos, die preislich mit europäischen Modellen konkurrieren, setzt Mazda auf eine völlig andere Strategie. Statt dem Trend zu folgen, konzentriert sich der Hersteller auf eine Nische von Enthusiasten, die Wert auf ein authentisches Fahrerlebnis legen.

Diese Entscheidung ist besonders bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass Mazda durchaus an Elektrofahrzeugen arbeitet, wie der Mazda EZ-60, der als Konkurrent zum Tesla Model Y positioniert wird. Die Beibehaltung des Verbrennungsmotors im MX-5 ist daher eine bewusste Entscheidung für ein bestimmtes Fahrerlebnis, nicht ein Mangel an technologischer Fähigkeit.

Mazdas dualer Ansatz – Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt und optimierte Verbrennungsmotoren für Fahrenthusiasten – könnte ein Modell für andere Hersteller sein, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

Die zukunftsfähige Nische des authentischen Fahrerlebnisses

Der MX-5 NE verspricht, ein Leuchtturm für authentisches Fahrvergnügen in einer zunehmend homogenisierten Automobillandschaft zu sein. Mit seiner geringen Größe, seinem leichten Gewicht und seinem reaktionsschnellen Saugmotor bietet er eine Alternative für diejenigen, die mehr von einem Auto erwarten als nur Transport.

In einer Welt, in der Touchscreens und autonomes Fahren dominieren, spricht der MX-5 diejenigen an, die das Steuer noch mit beiden Händen fest im Griff haben wollen. Die direkte Verbindung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Straße bleibt das zentrale Versprechen des MX-5, ein Versprechen, das mit jeder Generation erneuert wird.

Mit seinem neuen 2,5-Liter-Skyactiv-Z-Motor wird der MX-5 NE nicht nur ein Tribut an die Vergangenheit sein, sondern auch ein Beweis dafür, dass traditionelle Antriebskonzepte noch eine Zukunft haben können – wenn sie mit moderner Technologie optimiert werden. In diesem Sinne könnte der MX-5 NE als einer der letzten seiner Art in die Geschichte eingehen – oder als Vorbote einer Renaissance des puristischen Fahrerlebnisses.

Während Europa weiterhin auf Elektrifizierung und Kleinmotoren setzt, zeigt Mazda mit dem MX-5 NE, dass der Spaß am Fahren und Umweltverträglichkeit keine Gegensätze sein müssen. Diese mutige Positionierung könnte sich als weitsichtig erweisen in einer Zeit, in der das authentische Fahrerlebnis zunehmend zum Luxusgut wird.