Lexus rz Review

Beide Versionen des RZ verfügen außerdem über Lexus ‚Steer-by-Wire-System, was bedeutet, dass es nur sehr wenig Feedback durch das Rad gibt. Der Lexus bietet jedoch eine anständige Menge an Ecken im Griff, und sein Körpergewicht wird gut in Schach gehalten. Infolgedessen fühlt sich der RZ auf einer kurzen Straße im Allgemeinen stabil an. Es bietet jedoch letztendlich keinen dynamischeren Antrieb als die weniger teureren Geschwister, den Toyota BZ4X und Subaru LOPERRA.

Dieser mangelnde Spaß an Spaß könnte theoretisch in Zukunft zumindest teilweise in der Zukunft durch die Ankunft des neuen Lenkungssystems der japanischen Marke, das als „One Motion Grip“ bezeichnet wird, korrigiert werden. Steuert über einen Jet-Fighter-Stil „Joch“ -Lenkrad-Autos ohne dieses System erhalten Sie ein traditionelles kreisförmiges Rad. Ein Bewegungsgriff zielt darauf ab, schärfere, direktere Lenkung bei niedrigeren Geschwindigkeiten und genauere Eingaben zu bieten, wenn sie schnell gehen. Wir erwarten jedoch nicht, dass dies vor 2025 als Option eintrifft.

Um ehrlich zu sein, die meisten SUV -Käufer sind nicht nach einem sportlichen Antrieb und wollen in erster Linie Komfort – etwas, das der Lexus RZ in Spaten bietet. Wenn es in Bewegung ist, ist es unglaublich verfeinert und schafft es, die meisten Beulen gut aufzusaugen. Es gibt auch sehr wenig Windgeräusche, obwohl wir vermuten, dass das Reifenroar unseres Testwagens auf seine optionalen 22-Zoll-Leichtmetallräder zurückzuführen ist.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Wir waren beeindruckt von dem Innenraum des Toyota BZ4X, als das Auto zum ersten Mal debütierte, da es eine enorme Verbesserung gegenüber den Toyota-Kabinen von Old aus billigen Gefühlen markierte. Angesichts des Lexus RZ hat wir viele Teile und Kosten dieses Autos um Tausende von Pfund mehr, wir erwarteten große Dinge aus der vermeintlichen „Luxus“ -Variante.