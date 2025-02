Lexus LX und Toyota Land Cruiser im Vergleich: Lohnt sich das zusätzliche Geld, das Sie für die Luxusmarke bezahlen?

Es gibt zwei Orte, an denen Luxus in einem Fahrzeug am deutlichsten ist. Das erste ist das Innenraum. Die verwendeten Materialien und der Komfort, mit dem Menschen in der Kabine existieren können, sind die ersten Erröten der Menschen mit dem, was wahre Luxus sein kann. Hier sehen wir einige bedeutende Abweichungen in dem, was für einen LX Standard ist und was entweder nicht verfügbar ist oder einen zusätzlichen Kauf für den Landkreuzer erfordert.

Wie zu erwarten, verwendet der LX Leder als Standardmaterial für seine Sitze, die entweder in schwarzen oder in Palomino -Farbschemata erhältlich sind. Der Land Cruiser ist standardmäßig mit Softex ausgestattet, was im Wesentlichen nur ein synthetischer Lederersatz ist. Sie können Ledersitze in einem Landkreuzer erhalten, aber das ist ein Premium -Paket, das 4.600 US -Dollar mehr kosten wird. Der LX verwendet Holz in der Kabine für seine Verkleidung, während der Landkreuzer auch mehr synthetisches Material verwendet. Es gibt auch keine Möglichkeit, auf Holztrimmung für den Toyota zu aktualisieren.

Der LX ist mit einem beheizten Fahrersitz geliefert, der mit einer Speicherfunktion auf zehn verschiedene Arten verstellbar ist. Der Landkreuzer hat keinen beheizten Sitzstandard und es ist nur acht Arten einstellbar. Wenn Sie eine Speicherfunktion wünschen, kostet Sie das zusätzlich. Sie müssen zum oberen Ausstattungsvolumen des LX gehen, um Dinge wie belüftete Vordersitze und beheizte Sitze in der zweiten Reihe zu erhalten, aber der niedrigste LX-Level bietet Ihnen immer noch viel mehr als den Landkreuzer.