Land Rover Defender Octa Review: Ein physikalisches Monster

Jaguar Land Rover hat in den letzten Jahrzehnten eine hübsche Mega -Geschichte mit leicht verrückten Autos mit Spezialausgabe gehabt. Sehen Sie sich das Jaguar XKR-S GT, das XE-Projekt 8, das F-Pace SVR, den Range Rover Sport SVR an… nur um nur einige zu nennen.

Angesichts der Pensionierung des wunderbaren 5,0-Liter-Jaguar-V8 und einer allmählichen Einbettung der Elektrifizierung im Land Rover-Katalog von SUVs wäre es fair gewesen, die Tage der Bonkers JLR-Auto zu übernehmen. Die Antwort darauf lautet jedoch „zumindest noch nicht“.

Das bringt uns zum Land Rover Defender Octa, der als „extremste“ Verteidiger bezeichnet wird. Schieben Sie durch die Spezifikationen, und es ist schwer, damit zu streiten.

Obwohl Sie immer noch nur einen Verteidiger mit einem hauseigenen, aufgeladenen V8 haben können, hat die Octa ihre Macht aus Deutschland. Unter der Motorhaube befindet sich ein BMW S63-Motor-wissen Sie, der im M5 verwendete-mit dem 4,4-Liter-Twin-Turbo-V8, der einen gesunden 626 PS und ein Drehmoment von 553 lb ft produziert.

Legen Sie die Okta auf einige Straßenreifen und starten Sie sie auf Asphalt, und es wird in vier Sekunden flach 0-62 Meilen pro Stunde knacken. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch mit 155 km / h abgeschlossen, obwohl wir nicht genau bedenken würden, dass ein Problem in einem 4×4 nahe 2,6-Tonnen.

Das ist einer von zwei Big-Ticket-Artikeln für die Octa. Das zweite ist das Aufhängung von 6D Dynamics, wie auf dem Range Rover Sport SV zu sehen ist.

Dies ersetzt Rollstangen durch ein hydraulisches System, das die Dämpfer und die Luftfedern steuert, und theoretisch dem Verteidiger eine größere Breite des Raumes, um sowohl ein Offroad-Monster als auch ein Pseudo-SUV auf der Straße zu sein.

So ziemlich jedes andere Element des Suspensionssystems wurde in irgendeiner Form auch in der einen oder anderen Form hoch eingerichtet. In der Zwischenzeit wurde die vordere Achse so leicht vorwärts bewegt, dass die Spurbreiten um 66 mm vorne und 68 mm erhöht wurden, und dann haben Radkäle mehr als Ihre Knöchel in neuen Doc Martens blasiert, um 33 Zoll Reifendurchmesser aufzunehmen. Es reitet auch 28 mm höher.

Hinter leichten Leichtmetallrädern untergebracht (die wie eine Hommage an eine Reihe von Oz -Rallye -Rennen aussehen) sind ein gigantischer Bremsen, der von Brembo geliefert wird, die vorderen Scheiben mit 400 mm. Ernstes Zeug dann.

Auf der Straße bedeutet das alles ein unglaublich fähiges Paket. Die Art und Weise, wie es die Geschwindigkeit nimmt, ist nicht so sehr ein Pin-you-Back-Scury von Tempo, sondern als ob die Okta einen Deal mit der Schwerkraft selbst gemacht hat, um Sie mühelos von einer nach B. Drehmoment Lieferung zu bewegen, und selbst wenn der Turboaufladung die BMW-Einheit im vollen Gespräch heftig klingt.

Wenn Sie an eine Ecke kommen, scheint dieses in das Brembo -Paket hell. Das Pedal fühlt sich beruhigend steif an und trotzt Ihrem Gehirn, wie spät Sie darauf springen können, da dies wieder ein 2,6-Tonnen-SUV ist.

Diese clevere Suspensions -Setup leistet auch einen brillanten Job, um den Körper in Schach zu halten. Es kann keine Wunder ausführen-letztendlich ist dies ein Verteidiger-, also erhalten Sie ein Element des Körperrollens, wenn Sie selbst im dynamischen oder octa-Modus weitermachen, aber der Kontrollniveau ist umwerfend. Umso mehr, wenn die Octa wie unser Testauto auf Goodyear Wrangler All-Terrain-Reifen sitzt. Wir sind sehr, sehr daran interessiert, es an einem Straßenset zu probieren.

Wirklich, es ist nur leichte Enttäuschung der Berührung überstandlichte elektronische Lenkung – obwohl das noch intuitiver ist als der Basisverteidiger.

Nehmen Sie sich ein paar matschige Zeug mit niedriger Geschwindigkeit, und der Verteidiger Octa verbessert sich nur, was das reguläre Auto tun kann. Diese erhöhte Fahrhöhe und 6D -Federung verbessert seine Fähigkeit, grobe Sachen abzudecken, und es ist schön zu wissen, dass eine erhöhte Wattiefe von 1 m (nach 900 mm) da ist. Sie wissen, nur für den Fall.

Wirklich, wo die Octa wirklich, leuchtet wirklich ein Ort, an dem nur wenige tatsächlich genommen werden-Hochgeschwindigkeits-Offroading. Mit dem komisch-starken Octa-Taste und auf der extremsten Straße lässt das physikalische Monster in sich los.

Da wir darauf vertrauen, was effektiv eine Rallye -Stufe war, fühlt es sich fast so schnell an und komponiertes Pflügen durch Schlammschüsse wie ein glattes Asphalt. Nur mit Bäumen, die auf beiden Seiten von Ihnen maßgeblich verwischt sind und Sie sich fragen, wie das Auto Sie daran hindert, das Talent auszugehen und in ihnen zu landen. Kein Wunder, dass es dann zur Dakar -Rallye gehen wird.

Es gibt wirklich nichts auf dem Markt, mit dem Sie die Octa von Land Rover Defender direkt vergleichen können, um ehrlich zu sein. Der Mercedes-AMG G63 ist vielleicht zu eng im Geist, aber die Okta fühlt sich ernster an. Der Curveball wäre ein Ariel Nomad, aber dann hat das kein Dach. Oder Türen. Oder wirklich irgendetwas. In gewisser Weise ist es wie der Porsche 911 GT3 der Offroad-fähigen Performance SUV-Welt-und hoffen wir, dass das Genre erweitert wird.

Nachteile zum Verteidiger Octa? Nun, Sie können nur einen als 110 haben, und für eine kompromisslose Dakar-fähige Maschine hätte der dreitürige, leichtere 90 für eine noch interessantere Basis führen können.

Es gibt auch den Kraftstoffverbrauch von 12,9 mpg, den wir erreicht haben – weit entfernt von den behaupteten 21,1 mpg. Nicht, dass es dir wichtig ist. Sie werden es Ihnen auch nicht interessieren, dass mir die geschmiedeten Carbon -Innenraumbits nicht wirklich gefallen, weil Sie vielleicht gut sind.

Es ist auch ein teures Auto, das Ihnen € 145.300 zurückstellt, bevor Sie mit allen Optionen spielen-ein ziemlich riesiger Teil des nächsten teuren Verteidigers 110, dem 97.650 Pfund P425. Um den GT3 -Vergleich auf dem Laufenden zu halten, ist das ungefähr das gleiche zwischen diesem und einem 911 Carrera – und die Leute bezahlen ihn.

Beschwerden sind einfach nitpickend. Einfach ausgedrückt, der Land Rover Defender Octa ist absolut erhaben.