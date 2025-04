Könnte Jeep einen neuen Grand Cherokee Trackhawk machen?

Dies verbindet sich mit zwei Faktoren, die derzeit Stellantis betreffen – beginnen wir mit dem Antriebsstrangdrama. Im Wesentlichen stand Chrysler mit einer massiven Gegenreaktion wegen seiner Entscheidung, den Hemi in ihrer LKW -Aufstellung fallen zu lassen. So sehr, dass sie seine Produktion offiziell neu starten. Noch wichtiger ist, dass sie den Hemi in die brandneue Charger Daytona passen, eine Plattform, die Chrysler hauptsächlich als EV mit einem verfügbaren Twin-Turbo-Geraden entwickelt hat. Mit anderen Worten, Stellantis wird den Ladegerät Daytona als Ergebnis aller Empörung, eines Prozesses, der erst 2026 abgeschlossen sein wird, effektiv nachrüsten. Aber wenn es sich um die aufgeladene 6.2 handelt, haben wir jetzt alle notwendigen Zutaten für einen Trackhawk an Ort.

Nehmen wir an, das Best-Case-Szenario tritt auf und wir werden in der Tat sehen, dass die 6,2L-aufgeladene Hemi zurückkehrt. Das sind bereits einige Sterne ausgerichtet, aber es wird wahrscheinlich nicht genug sein, und das liegt an dem anderen Faktor, der die gesamte Automobilindustrie betrifft: die Tarife. Die Ankündigung des 25% igen Tarifs tauchte buchstäblich über Nacht Stellantis-Anteile und der CEO, der für die Richtungsänderung von Stellantis, Carlos Tavares, am 1. Dezember 2024 abrupt zurückgetreten ist. All dies geschah während eines branchenweiten Verkaufseinbruchs, und das haben wir sogar über die zukünftige Auswirkung der zukünftigen Wirkung von Tarifs auf Stern auf Stern aufgenommen. Dies bedeutet, dass leider während der Trackhawk Mai Zurück zurückkehren, wird es wahrscheinlich erst das Licht des Tages erkennen, bis sich die Situation für Stellantis radikal ändert, da sich ihre Prioritäten in Richtung kostengünstiger, leicht produzierter Fahrzeuge des Massenmarkts verlagern.