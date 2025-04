Können Sie einen Cummins -Motor in einen Ford -Abholung legen?

Dieselmotoren und Pickup-Trucks sind ungefähr so ​​amerikanisch wie Apple Pie: Besonders wenn der Dieselmotor von einem amerikanischen Hersteller wie Cummins stammt und der LKW der meistverkaufte Abholung des Landes, eine Ford F-Serie, ist. Ford und Cummins teilen eine berühmte Geschichte, um die amerikanische Autokultur zu schaffen, und arbeitet sogar für einen Zeitraum von fast 20 Jahren von den 1990er bis 2010er Jahren zusammen.

Bereits 1990 erwarb Ford eine 10% ige Beteiligung an der Cummins Engine Company, die die Blue Oval -Marke etwa 100 Millionen US -Dollar kostete. Cummins, das 1919 in Indiana gegründet wurde, ist einer der globalen Führungskräfte der Dieselmotorproduktion. In der Zwischenzeit ist Ford führend im Umsatz von Pickup-Lkws weltweit, wobei die F-Serie alle anderen LKWs übertelligen.

Ford bietet einen Dieselmotor in seinen Lastwagen an, nachdem er von Cummins zu PowerStroke gewechselt ist, was die Marke jetzt besitzt. Derzeit gibt es zwei PowerStroke-Dieselmotoren-einen 6,7-Liter-V8-Turbodiesel mit 475 PS und einen 6,7-Liter-V8-Turbodiesel mit 500 PS-beide produzieren über 1.000 Pfund-Fuß Drehmoment. Sie können diese beiden Motoren sogar vergleichen, um zu sehen, welches Ihr Interesse mehr weckt.