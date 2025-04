Können Sie ein Allison -Getriebe auf einen Gaspolster legen?

Neben den Installationen von Fabrik sind Allison-Übertragungen auch ein übliches Aftermarket-Upgrade für gasbetriebene LKWs, insbesondere für diejenigen, die Cummins-Motoren betreiben. Die Eigentümer tauschen häufig Aktienübertragungen aus – wie die in vielen Ram Trucks gefundenen Chrysler 68Rfe – für eine robustere Allison -Einheit. Der Allison 1000 beispielsweise übernimmt bis zu 910 lb-ft Drehmoment im Vergleich zu 750 lb-ft am 68RFE und bietet eine bessere Schleppleistung und Zuverlässigkeit unter Last.

Conversion -Kits von Unternehmen wie ATS Diesel ermöglichen es, Allison -Übertragungen mit Gas- oder Dieselmotoren zu kombinieren. Diese Kits umfassen typischerweise einen Getriebe, einen Drehmomentwandler, Kabelbäume und Übersetzermodule. Sie können über 11.000 US -Dollar kandidieren, aber für Flottenbetreiber oder Leistungsnutzer zahlt sich die Investition mit einer längeren Lebensdauer, einer besseren Fahrbarkeit und einer glatteren Verschiebung aus.

Der Umwandlungsprozess ist mechanisch und elektrisch. Abgesehen von der physischen Anpassung müssen Sie sicherstellen, dass die Motorsteuerung (ECU) und das Getriebekontrollmodul (TCM) ordnungsgemäß kommuniziert. Der Nutzen? Bessere Leistung und weniger Reisen in die Garage. Und da Allison-Automatik anstelle einer Kupplung auf einen Drehmomentwandler angewiesen ist, bieten sie eine schnellere Beschleunigung und Startfähigkeit, was besonders bei starken städtischen Routen oder den Gebrauchsarbeiten wertvoll ist.