Kia Forte: Welches Modell ersetzte es und mögliche Gründe, warum es eingestellt wurde

Wenn Sie die Marke seit einiger Zeit verfolgt haben, erinnern Sie sich vielleicht, dass Kia den K5 als Ersatz für die Optima im Jahr 2021 eingeführt hat. Mit den Verbrauchern, die jetzt mit dem alphanumerischen System vertraut genug sind, ist der K4 wahrscheinlich der nächste Teil von KIAs Plan, um seine Autos unter einer einzigen Namenskonvention zu vereinen. Dies könnte die Dinge für potenzielle Kunden vereinfachen und dazu beitragen, ein wenig Markenidentität festzulegen.

Diese Nomenklatur ähnelt dem Ansatz von KIA mit seinen Elektrofahrzeugen, wo die gesamte EV-Aufstellung EV1 zu EV9 heißt, wobei EV1 ein Einstiegs-Kia-Elektroauto und EV9 des Flaggschiff-Modells anzeigt. Damit dies geschehen konnte, musste der Name Forte eindeutig verschwinden. Obwohl es andere Gründe geben kann, warum die Kia Forte eingestellt wurde, ist der langsame Umsatz wahrscheinlich kein Faktor, wenn man bedenkt, dass die Forte im Laufe seiner drei Generationen gut verkauft wurde. In seinem letzten Jahr auf dem Markt bewegte Kia 106.050 Einheiten des Kompaktwagens, ein geringfügiger Rückgang gegenüber den 123.953 Einheiten von 2023. Das war das vierte Jahr in Folge in den sechsstelligen Einheitenverkäufen für die Forte, aber das Modell würde auf einem fünften keine Chance bekommen.