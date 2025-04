Kawasaki Dirt Bike Recall: Wie man prüft, ob Sie betroffen sind (und die erforderlichen Reparaturen erhalten)

Glücklicherweise sind nicht alle KX -Modelle, nur drei der 2025 KX -Linie, die alle auf dem wirksameren Leistungspunkt von Kawasakis Dirt Bike -Angeboten stehen. Wenn Sie zwischen Juni 2024 und März 2025 die folgenden Modelle von Kawasaki gekauft haben, überprüfen Sie Ihr KX -Fahrrad, um festzustellen, ob es mit den nachstehenden Modellnummern und VIN -Nummern übereinstimmt.

2025 KX450 – KX450MSFNN – JKAKXGMCSA008598 – JKAKXGMCSA011475

2025 KX450SR – KX450PSFNN – JKAKXGPCSA000012 – JKAKXGMCSA000971

2025 KX450X – KX450 NSFNN – JKAKXGNCSA002194 – JKAKXGNCSA003159

Laut der US -amerikanischen Kommission für Verbraucherprodukte sind rund 3.400 Einheiten von diesem potenziellen Teilversagen betroffen. Glücklicherweise scheint dieses lauernde Problem in zahlreicher Zeit gefangen worden zu sein, ohne dass derzeit keine Verletzungen gemeldet wurden. Das sind großartige Neuigkeiten, wenn man bedenkt, dass diese Fahrräder einen starken 449cc 4-Takt-Motor aufweisen, der für Rennveranstaltungen hart gedrängt werden soll. Und hier ist, wie viel Pferdestärke der Kawasaki KX450 hat und wie schnell er gehen kann. Glücklicherweise ist der KX450 abgesehen von diesem Fehltritt ein kompetenter Performer. Dirt Rider zeigt, dass dieses Fahrrad seit 2019 in ihren jährlichen Motocross -Shootouts als jedes andere siegreicher ist.