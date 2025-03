Kann ein Ölwechsel Ihre MPG beeinflussen? Hier ist, was Sie wissen müssen

Durch die Maximierung der Kraftstoffeffizienz eines Verbrennungsmotors wird häufig gewartet, einschließlich regelmäßiger Ölwechsel. Sie sollten sich dieser Zeichen bewusst sein, dass Ihr Öl nicht zugänglich ist, und überspringen Sie keine Ölwechsel. Öl geschmiert mehr als bewegliche Teile. Es befreit den Motor von Verbrennungsnebenprodukten und absorbiert Wärme, wodurch die Innentemperatur des Motors reguliert wird. Wenn Öl kontaminiert wird, verliert es seine Fähigkeit, eine dieser Funktionen optimal auszuführen. Dadurch funktioniert der Motor schwieriger, um seine Produktion aufrechtzuerhalten, und der Kraftstoffverbrauch kann bis zu 12%leiden.

Die Auswahl der ordnungsgemäßen Ölviskosität wirkt sich ebenfalls auf die Kraftstoffverbrauchsmesser aus. Zum Beispiel führt das Gießen von 15W-30 Motoröl in einen Motor, der 0W-30 erfordert, zu übermäßigen Reibung während der Kälte, da 15W-30 bei niedrigen Temperaturen nicht so einfach wie 0W-30 fließen. Sogar dünnes Öl wie 0W-30 beginnt sich jedoch zu verdicken und den Schlamm zu sammeln, während sich die Meilen stapeln. In diesem Fall gibt es nicht die leicht fließenden Eigenschaften von Frischöl, sodass Sie möglicherweise einen Rückgang des Kraftstoffverbrauchs und der Leistung feststellen.