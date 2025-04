Kann der Hyundai Ioniq 5 Tesla -Ladegeräte verwenden?

In den letzten Jahren hat sich in den USA die Ladeinfrastruktur in den USA erheblich verbessert. Trotzdem bleibt die inhärente Angst, aufgrund einer leeren Batterie auf der Straße gestrandet zu sein Dies gilt insbesondere für Nicht-Tesla-Elektrofahrzeuge, die keine umfangreichen Lade-Netzwerke haben.

Nehmen Sie den Fall von Hyundai, in dem kein einheimisches Lade -Netzwerk verfügt. Der Großteil seiner Elektrofahrzeuge hängt von externen EV-Ladungsnetzwerken ab, die wir während unserer Zeit mit dem Hyundai Ioniq 5 N. aus erster Hand begegnet haben. Angesichts der Tatsache, dass Hyundai seine Aufstellung an EVs schrittweise erweitert hat, hat das Unternehmen auch mehrere Schritte unternommen, um sein Lade-Netzwerk zu verbessern. Dazu gehören Verbindungen mit bemerkenswerten Anbietern von Ladungsinfrastrukturen wie Electrify America, die Entwicklung des neuen Ionna-Ladungsnetzwerks, das sich allmählich in den USA ausdehnt, und die Hinzufügung des NACS-Ladeanschlusss zum 2025 Ioniq 5, der jetzt Tesla Chargers nativ unterstützt.

Während dies sicherlich großartig klingt, sollte eine jüngere Ankündigung von Hyundai auch das Leben älterer Hyundai EV -Besitzer erleichtern. Im März 2025 bestätigte das Unternehmen, dass Eigentümer von vier Hyundai EVs – der Kona Electric, Ioniq Electric Schecback, Ioniq 5 und Ioniq 6 – ab dem 7. April 2025 Zugang zu 20.000 Tesla -Supercharger im ganzen Land erhalten.

In einfacheren Worten können ältere Hyundai Ioniq 5 -Modelle jetzt Tesla -Ladegeräte verwenden. Hyundai hat auch ein neues System für diese Hyundai EV -Besitzer entwickelt, mit dem sie Zugang zu Tesla -Supercharger erhalten, ohne in einen neuen Ladeadapter investieren zu müssen.