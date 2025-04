Jedes Werkzeug, das Sie benötigen, um eine Autokatterie zu wechseln

In erster Linie ist die Auswahl von Werkzeugen für einen Batterieersatz in erster Linie die Sicherheit für Ihre Sicherheit. Denken Sie daran, dass Batterie eine kräftige elektrische Ladung trägt, ganz zu schweigen von der gesamten Säure, die dort herumschlitzt. Sie können sich selbst schwer verletzen, wenn Sie vorher keine ordnungsgemäße Sicherheitsausrüstung einsetzen. Dies bedeutet, dass sowohl Sicherheitsbrillen Ihre Augen als auch dicke, isolierte Handschuhe geschützt werden, um Ihre Hände zu schützen. In Ihrem örtlichen Heimdepot finden Sie Sicherheitsbrillen und Arbeitshandschuhe in Milwaukee.

Als weitere Sicherheits- und Wartungsschicht müssen Sie auch Batteriereinigungsmittel zur Verfügung haben. Wenn Ihr altes Pack in besonders schlechter Form war, kann es mit saurer Korrosion bedeckt sein, und das Zeug muss gehen, bevor Sie eine neue installieren können. Sie möchten, dass eine Dose Spray-on-Batterieklemme sauberer Säurekorrosion sowie ein Reinigungswerkzeug der Batterieklemme neutralisiert, das eine eingebaute Bürste für sorgfältig schrubbende Säurekristalle enthält. Sie können sowohl CRC -Batteriereiniger als auch eine Reihe von Lotfanzanschlussgeräern bei Amazon erhalten. Haushaltsprodukte wie WD-40 und eine Backpulverlösung können ebenfalls zur Not funktionieren.