Jaguar F-Pace SVR

Innerhalb kürzester Zeit ist der F-Pace zum Erfolgsmodell im Jaguar -Portfolio geworden. Was bisher fehlte, das war jedoch eine potente Topversion, die sich gegenüber der Konkurrenz nicht verstecken muss. Auf der New York Autoshow ziehen die Briten erstmals das Tuch vom stärksten aller aktuellen F-Pace-Modelle, der traditionell den Namensannex SVR trägt. Bereits optisch macht der Jaguar F-Pace aus der Absicht, das absolute Topmodell im Hause zu sein, keinen Hehl und nötigt mit mächtigen Lufteinlässen, 22-Zoll-Radsatz und einer vierflutigen Titan-Auspuffanlage jede Menge Respekt ab. Zu den aerodynamischen Modifikationen zählen neben den größeren Lufteinlässen im Bug auch Öffnungen in den vorderen Radlaufverkleidungen. Diese transportieren die in den Radkästen gestaute Luft nach außen - und beugen so wirkungsvoll einem Auftrieb auf der Vorderachse vor. Die Kotflügelverbreiterungen und die ausgestellten Schweller machen den F-Pace SVR bulliger. Bei einem Blick unter die Motorhaube dürfte der Respekt weiter wachsen - denn dort arbeitet der bekannte Fünfliter-V8-kompressor mit einer Leistung von 405 kW/550 PS und 680 Nm maximalem Drehmoment. Mehr bietet in dieser Liga derzeit keiner. Von 0 auf Tempo 100 spurtet der britische Allradler in 4,3 Sekunden und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 283 km/h. Sportfahrwerk, ein aktives Hinterachsdifferenzial und Anpassungen an Achtgangautomatik, Lenkung und Regelsysteme sorgen dafür, dass die üppige Motorleistung auf die Fahrbahn gebracht wird. Prächtige Verzögerungen dagegen verspricht eine Sportbremsanlage - und imposanten Klang eine Titan-Auspuffanlage mit aktiver Klappensteuerung. "Von der Lenkung bis zum Fahrwerks-Set-up haben wir alle Systeme noch einmal individuell auf unseren stärksten SUV neu abgestimmt", sagt Mike Cross, Chefingenieur Vehicle Integrity Jaguar Land Rover. Im Innenraum geht es ebenso sportlich wie edel zu. Die Sportsitze tragen neben rautenförmiger Musterung ein in die Kopfstützen eingeprägtes SVR-Logo. Die Rücksitze sind ebenso wie die vorderen Sitze stark konturiert. Bei aller Sportlichkeit soll der Alltagsnutzen nicht zu kurz kommen. So gibt es einen 650 Liter großen Laderaum, Wifi-Hotspot sowie animierte Instrumente und einen zehn Zoll großen Multifunktionsbildschirm. Stand: 01.04.2018 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: New York